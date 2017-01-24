Daisy Brand expanding Wooster facility; adding 80 jobs

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+RGFpc3kgQnJhbmQsIHRoZSBuYXRpb24mIzgyMTc7cyBsYXJnZXN0IG1hbnVmYWN0dXJlciBv
ZiBzb3VyIGNyZWFtLCBwbGFucyB0byBleHBhbmQgaXRzIG5ldyBXb29zdGVyIGZhY2lsaXR5LCBh
ZGRpbmcgYWJvdXQgODAgam9icy48L3A+PHA+VGhlIDEwMCwwMDAtc3F1YXJlLWZvb3QgZXhwYW5z
aW9uICYjODIxMjsgYWxsb3dpbmcgZm9yIGNvdHRhZ2UgY2hlZXNlIHByb2R1Y3Rpb24gJiM4MjEy
OyB3aWxsIGNvc3QgYW4gZXN0aW1hdGVkIHJvdWdobHkgJDQ1IG1pbGxpb24gdG8gYnVpbGQuIFRo
ZSBjb21wYW55IGhhcyBzYWlkIGl0IHdpbGwgc3BlbmQgYXBwcm94aW1hdGVseSAkOTcgbWlsbGlv
biBtb3JlIG9uIG1hY2hpbmVyeSBhbmQgZXF1aXBtZW50IGZvciB0aGUgYWRkaXRpb24sIGFjY29y
ZGluZyB0byBXb29zdGVyIGNpdHkgb2ZmaWNpYWxzLjwvcD48cD5EYWlzeSBCcmFuZCBiZWdhbiBt
YWtpbmcgc291ciBjcmVhbSBhdCB0aGUgV29vc3RlciBmYWNpbGl0eSBpbiBTZXB0ZW1iZXIuIFRo
ZSBwbGFudCBpcyB0aGUgZmlyc3QgRGFpc3kgcHJvZHVjdGlvbiBvcGVyYXRpb24gZWFzdCBvZiB0
aGUgTWlzc2lzc2lwcGkgUml2ZXIuPC9wPjxwPlRoZSBzb3VyLWNyZWFtIG9wZXJhdGlvbiBlbXBs
b3lzIGFib3V0IDYwIHBlb3BsZTsgcGF5cm9sbCB0aGVyZSBpcyBleHBlY3RlZCB0byBncm93IHRv
IGFib3V0IDkwIGpvYnMgYnkgdGhlIGVuZCBvZiB0aGlzIHllYXIgb3IgdGhlIGJlZ2lubmluZyBv
ZiBuZXh0IHllYXIuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXb29zdGVyIGNvbnRpbnVlcyB0byBiZSBhdHRyYWN0
aXZlIGZvciBEYWlzeSB0byBpbnZlc3QsJiM4MjIxOyB0aGUgY29tcGFueSBzYWlkLCAmIzgyMjA7
YXMgdGhlIGxvY2F0aW9uLCBlbXBsb3llZXMgYW5kIG1pbGsgc3VwcGx5IGFsbG93IHVzIHRvIHBy
b2R1Y2UgcXVhbGl0eSBwcm9kdWN0cyBmb3Igb3VyIGNvbnN1bWVycy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPldh
eW5lLCBhIHJ1cmFsIGNvdW50eSB3aXRoIHJvdWdobHkgMTE1LDAwMCByZXNpZGVudHMsIGlzIHRo
ZSB0b3AgbWlsayBwcm9kdWNlciBhbW9uZyBPaGlvJiM4MjE3O3MgODggY291bnRpZXMuIEpvbmF0
aGFuIE1pbGxlYSwgV29vc3RlciYjODIxNztzIGRldmVsb3BtZW50IGNvb3JkaW5hdG9yLCBzYWlk
IERhaXN5LCBwcm92aWRpbmcgaXQgcmVjZWl2ZXMgcHJvcG9zZWQgZmluYW5jaWFsIGluY2VudGl2
ZXMsIHBsYW5zIHRvIGJyZWFrIGdyb3VuZCBsYXRlciB0aGlzIHllYXIuPC9wPjxwPkluIDIwMTQs
IERhaXN5IEJyYW5kLCBoZWFkcXVhcnRlcmVkIGluIERhbGxhcywgVGV4YXMsIGJyb2tlIGdyb3Vu
ZCBvbiB0aGUgJDExNi1taWxsaW9uIHNvdXItY3JlYW0gZmFjaWxpdHkgdGhhdCB0cmFuc2Zvcm1l
ZCBhIFdvb3N0ZXIgY29ybmZpZWxkIGludG8gdGhlIGNvbXBhbnkmIzgyMTc7cyB0aGlyZCBwcm9k
dWN0aW9uIGZhY2lsaXR5IGluIHRoZSBuYXRpb24uPC9wPjxwPlN0YXRlIGFuZCBsb2NhbCB0YXgg
Y3JlZGl0cyBoZWxwZWQgbGFuZCB0aGUgMjAwLDAwMC1zcXVhcmUtZm9vdCBwbGFudCBpbiBub3J0
aGVhc3QgV29vc3RlciAmIzgyMTI7IGF0IEFrcm9uIGFuZCBHZXllcnMgQ2hhcGVsIHJvYWRzLjwv
cD48cD5Xb29zdGVyLCB0aGUgV2F5bmUgRWNvbm9taWMgRGV2ZWxvcG1lbnQgQ291bmNpbCwgVGVh
bSBOb3J0aGVhc3QgT2hpbyBhbmQgSm9ic09oaW8gZGV2ZWxvcGVkIGFuIGluY2VudGl2ZSBwYWNr
YWdlIGZvciB0aGUgZXhwYW5zaW9uIHRoYXQgd2FzIHJldmVhbGVkIE1vbmRheS48L3A+PHA+QWRk
aXRpb25hbGx5LCB0aGUgY2l0eSBoYXMgcHJvcG9zZWQgYSBKb2IgQ3JlYXRpb24gVGF4IENyZWRp
dCB0aGF0IHdvdWxkIGFsbG93IGZvciBhIGNyZWRpdCBvbiBjaXR5IGluY29tZSB0YXhlcyBwYWlk
IGZvciBuZXcgZW1wbG95ZWVzLjwvcD48cD5CZWFjb24gSm91cm5hbCBzdGFmZiB3cml0ZXIgUmlj
ayBBcm1vbiBjb250cmlidXRlZCB0byB0aGlzIHJlcG9ydC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.