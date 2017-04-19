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Dancers challenge conventions in National Center for Choreography open house at UA

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: April 19, 2017 - 01:02 AM
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Netta Yerushalmy performs in Paramodernities #1/The Work of Dance in the Ages during the National Center for Choreography Open House on Tuesday at the University of Akron's Guzzetta Hall. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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