All CATEGORIES
☰ Menu

Dancers challenge conventions in National Center for Choreography open house at UA

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: April 19, 2017 - 01:02 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Netta Yerushalmy performs in Paramodernities #1/The Work of Dance in the Ages during the National Center for Choreography Open House on Tuesday at the University of Akron's Guzzetta Hall. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

buffet19web PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Cathedral Buffet closes to public following federal order to pay $388,000 to employees - 10:28 AM

The Cathedral Buffet has closed, cold turkey.

housing19cut_01
Deal could save Summit County’s largest transitional housing unit for drug-addicted men
dance19web
Dancers challenge conventions in National Center for Choreography open house at UA
spencer19cut
Actress Octavia Spencer to speak to graduates from all eight of Kent State’s various campuses - 8:36 AM
pheneger19cut_01
Norton man sentenced to seven years in prison for drunken driving crash that left Canton woman dead - 9:07 AM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next