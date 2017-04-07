Dead body found at recycling center identified as Akron man

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QSBkZWFkIGJvZHkgZm91bmQgbWl4ZWQgaW4gd2l0aCByZWZ1c2UgVGh1cnNkYXkgbW9ybmlu
ZyBhdCB0aGUgR3JlZW5zdGFyIFJlY3ljbGluZyBDZW50ZXIgaW4gQWtyb24gaGFzIGJlZW4gaWRl
bnRpZmllZCBhcyBhIDUyLXllYXItb2xkIEFrcm9uIG1hbi48L3A+PHA+VGhlIFN1bW1pdCBDb3Vu
dHkgbWVkaWNhbCBleGFtaW5lciYjODIxNztzIG9mZmljZSBzYWlkIEZyaWRheSBtb3JuaW5nIHRo
YXQgdGhlIGNhdXNlIGFuZCBtYW5uZXIgb2YgZGVhdGggZm9yIERhdmlkIE1vcmFuIGlzIHBlbmRp
bmcuPC9wPjxwPlBvbGljZSB3ZXJlIGNhbGxlZCB0byB0aGUgY2VudGVyLCAxNTM1IEV4ZXRlciBS
b2FkLCBhdCA3OjM3IGEubS4gYWZ0ZXIgd29ya2VycyBmb3VuZCBhIGJvZHkgb24gYSBjb252ZXll
ciBiZWx0LiBBdXRob3JpdGllcyBzdXNwZWN0IHRoYXQgTW9yYW4gbWF5IGhhdmUgYmVlbiBob21l
bGVzcyBhbmQgc2xlZXBpbmcgaW4gYSByZWZ1c2UgYmluIHRvIGtlZXAgd2FybS48L3A+PHA+UG9s
aWNlIGNvdWxkbiYjODIxNzt0IGltbWVkaWF0ZWx5IGJlIHJlYWNoZWQgZm9yIGNvbW1lbnQuIDwv
cD48cD48L3A+PHA+PC9wPjxwPjwvcD48cD48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.