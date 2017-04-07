All CATEGORIES
☰ Menu

Dead body found at recycling center identified as Akron man

Beacon Journal staff report

Published: April 7, 2017 - 09:35 AM | Updated: April 7, 2017 - 03:52 PM

MORE IN NEWS

green09_02 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Science students get real-life experience discovering graves in old Green cemetery - 4:48 PM

GREEN: The almost 200-year-old first official cemetery in Green Township, now the city of Green, became a classroom this weekend.

dyer09cut_03
Bob Dyer: Let’s honor the rubber worker - 6:20 PM
uacross08cut_02
Black professor talks about the challenges of being black at UA Black Male Symposium
barberton08cut
Barberton school district selects new superintendent
keg09_03
Scavenging for fun as an grown-up: Akron holds first Easter Keg Hunt - 7:26 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next