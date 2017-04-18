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Addiction & treatment

Deal could save Summit County’s largest transitional housing unit for drug-addicted men

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: April 18, 2017 - 02:38 PM | Updated: April 19, 2017 - 08:55 AM
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The theatre at F I Community Housing in Akron. F I Community Housing is one of the three level 2 recovery units in Summit County. The 18-bed facility offers help for drug-addicted men to put their lives back together. The program is staffed 24/7 by recovering addicts. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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