Deal could save Summit County’s largest transitional housing unit for drug-addicted men

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+DQoJVGhlIGNpdHksIGNvdW50eSBhbmQgcXVhc2ktcHJpdmF0ZSBsYW5kIGJhbmsgaGF2ZSBz
dGVwcGVkIGluIHRvIHN0b3AgdGhlIHB1YmxpYyBzYWxlIGFuZCBwb3RlbnRpYWwgZXZpY3Rpb24g
b2YgU3VtbWl0IENvdW50eeKAmXMgbGFyZ2VzdCB0cmFuc2l0aW9uYWwgaG91c2luZyB1bml0IGZv
ciBkcnVnLWFkZGljdGVkIG1lbi48L3A+DQo8cD4NCglUaGUgYm9hcmQgb2YgdGhlIFN1bW1pdCBD
b3VudHkgTGFuZCBCYW5rIG1ldCBNb25kYXkgdG8gZ2l2ZSBGaXNjYWwgT2ZmaWNlciBhbmQgQm9h
cmQgQ2hhaXIgS3Jpc3RlbiBTY2FsaXNlIHRoZSBhdXRob3JpdHkgdG8gYnV5IDYxOSBKb2huc3Rv
biBTdC4sIHdoaWNoIGZvciB0aGUgcGFzdCBmaXZlIHllYXJzIGhhcyBob3VzZWQgRiBJIENvbW11
bml0eSBIb3VzaW5nLiBUaGUgcGxhbiBpcyB0byBsZWFzZSB0aGUgcHJvcGVydHkgdG8gaXRzIGN1
cnJlbnQgZHJ1ZyB0cmVhdG1lbnQgdGVuYW50LjwvcD4NCjxwPg0KCVRocm91Z2hvdXQgdGhlIHll
YXIsIEYgSSBDb21tdW5pdHkgSG91c2luZyBwcm92aWRlcyBhZnRlci1zY2hvb2wgbWVhbHMgZm9y
IGxvY2FsIHN0dWRlbnRzIGFuZCBzaGVsdGVyIG9uIGNvbGQgd2ludGVyIG5pZ2h0cyBmb3IgdGhl
IGhvbWVsZXNzLCBtYW55IG9mIHdob20gaGF2ZSBkcnVnIG9yIG1lbnRhbCBoZWFsdGggaXNzdWVz
LiBBdCB0aGUgZW5kIG9mIGVhY2ggbW9udGgsIHRoZSBhZ2VuY3kgZW1wdGllcyBpdHMgZm9vZCBw
YW50cnksIHRhcmdldGluZyBkb25hdGVkIGdvb2RzIHRvIHRoZSBuZWVkaWVzdCBpbiB0aGUgY29t
bXVuaXR5IGZyb20gd2hpY2ggdGhleSB3ZXJlIGNvbGxlY3RlZC48L3A+DQo8cD4NCglUaGUgaGFs
ZndheSBob3VzZeKAmXMgbWFpbiBwdXJwb3NlLCB0aG91Z2gsIGlzIHRvIHByb3ZpZGUgZm9yIHVw
IHRvIDE4IGRydWctYWRkaWN0ZWQgbWVuIGEgc2FuY3R1YXJ5IGZyb20gdGhlIGZhbWlsaWFyIGlu
Zmx1ZW5jZXMgdGhhdCBvZnRlbiBsZWFkIHRvIHJlbGFwc2UuIEZvdW5kZXIgRGVubnkgV2lsc29u
IHNhaWQgdGhlIGZhY2lsaXR5IGhhcyByb29tIHRvIGhvdXNlIGRvemVucyBtb3JlIG1lbiB3aG9z
ZSBicm9rZW4gbGl2ZXMgcmVxdWlyZSBzdGFiaWxpdHkgYW5kIHN1cHBvcnQgdG8gbWFuYWdlIG90
aGVyd2lzZSBtaW5vciBkZXRhaWxzIGxpa2UgcmVuZXdpbmcgYSBkcml2ZXLigJlzIGxpY2Vuc2Us
IGdvaW5nIHRvIHRoZSBkZW50aXN0LCBnZXR0aW5nIGEgam9iIGFuZCBwYXlpbmcgY2hpbGQgc3Vw
cG9ydC48L3A+DQo8cD4NCglBZHZvY2F0ZXMgb2YgdGhlIHByb2dyYW3igJlzIGFkZGljdHMtaGVs
cGluZy1hZGRpY3RzIGFwcHJvYWNoIHNheSBjbGllbnRzIHdobyBidXJuIGJyaWRnZXMgd2l0aCBm
YW1pbHkgYW5kIGZyaWVuZHMgY2FuIGJlY29tZSBob21lbGVzcyBvciBpbmNhcmNlcmF0ZWQsIGZ1
ZWxpbmcgYSBwZXJwZXR1YWwgY3ljbGUgb2YgYWRkaWN0aW9uIGFuZCB0cmVhdG1lbnQuIFdoaWxl
IHNvbWUgaW5zdGl0dXRpb25zIHRha2UgaW4gaHVuZHJlZHMgb2YgY291cnQtb3JkZXJlZCBhZGRp
Y3RzLCBTdW1taXQgQ291bnR5IGhhcyBvbmx5IDg0IGxvY2FsbHkgb3Igc3RhdGUtZnVuZGVkIGJl
ZHMgdG8gY3VzaGlvbiBhZGRpY3Rz4oCZIHRyYW5zaXRpb24gZnJvbSBpbnRlbnNpdmUgdHJlYXRt
ZW50IGFuZCBsaWZlIG9uIHRoZSBzdHJlZXRzIG9yIGluIGphaWwuPC9wPg0KPHA+DQoJRiBJIENv
bW11bml0eSBIb3VzaW5nIHByb3ZpZGVzIDEgaW4gNSBvZiB0aG9zZSBiZWRzLjwvcD4NCjxwPg0K
CUNyaXNpcyBhdmVydGVkPC9wPg0KPHA+DQoJVGhlIHByb3BlcnR5IGlzIG93bmVkIGJ5IERhdmUg
VGVzdGEuIEFzIHBhcnQgb2YgYSBkaXZvcmNlIGNhc2UgZmlsZWQgaW4gMjAxMywgYSBTdW1taXQg
Q291bnR5IGRvbWVzdGljIHJlbGF0aW9ucyBqdWRnZSBvcmRlcmVkIFRlc3RhIHRvIHNlbGwgYW5k
IHNwbGl0IGhpcyBhc3NldHMuPC9wPg0KPHA+DQoJQSBwdWJsaWMgYXVjdGlvbiBzY2hlZHVsZWQg
Zm9yIFR1ZXNkYXkgb24gdGhlIGZvcm1lciB3YXJlaG91c2UsIHRoZWF0ZXIgYW5kIG9mZmljZSBz
cGFjZSBhdCA2MTkgSm9obnN0b24gU3QuIHdhcyBjYW5jZWxlZCBhcyBjaXR5IGFuZCBjb3VudHkg
b2ZmaWNpYWxzIGZsb2F0ZWQgdGhlIGlkZWEgb2YgdXNpbmcgdGhlIGxhbmQgYmFuayB0byBhY3F1
aXJlIGFuZCBsZWFzZSB0aGUgcHJvcGVydHkgdG8gV2lsc29uLCBsaWtlbHkgZm9yIGxlc3MgdGhh
biBoZSBpcyBwYXlpbmcgbm93IGFuZCB3aXRoIGhlbHAgd2l0aCBidWRnZXRpbmcgZGVjaXNpb25z
LjwvcD4NCjxwPg0KCUxhc3QgeWVhciwgVGVzdGEgb2ZmZXJlZCB0byBzZWxsIHRoZSBwcm9wZXJ0
eSB0byBXaWxzb24gZm9yICQxNTAsMDAwIOKAlCAkNTAsMDAwIG9mIHdoaWNoIHdvdWxkIGhhdmUg
YmVlbiByZWZ1bmRlZC4gQnV0IFdpbHNvbiwgd2hvIGRlZGljYXRlcyB0aGUgYnVsayBvZiBoaXMg
dGltZSBhbmQgZW5lcmd5IHRvIGZpbmRpbmcsIHBsYWNpbmcgYW5kIHByb3ZpZGluZyBmb3IgdnVs
bmVyYWJsZSBhZGRpY3RzLCBuZXZlciB3YXMgYWJsZSB0byBzZWN1cmUgZmluYW5jaW5nLjwvcD4N
CjxwPg0KCVN1bW1pdCBDb3VudHkgRXhlY3V0aXZlIElsZW5lIFNoYXBpcm8gZ290IGludm9sdmVk
IGFmdGVyIFdpbHNvbiBhbmQgaGlzIGNsaWVudHMgdG9sZCBhIHN5bXBhdGhldGljIEFrcm9uIENp
dHkgQ291bmNpbCB0aGF0IHRoZXkgZmVhcmVkIGxvc2luZyB0aGVpciBob21lLiBKYXNvbiBEb2Rz
b24sIFNoYXBpcm/igJlzIGNoaWVmIG9mIHN0YWZmLCBzYWlkIHRoZSBwdXJjaGFzZSBwcmljZSBh
bmQgdGVybXMgb2YgYW55IHN1YnNlcXVlbnQgbGVhc2UgZGVhbCBhcmUgc3ViamVjdCB0byBuZWdv
dGlhdGlvbiBhbmQgbm90IHlldCBwdWJsaWMuIEJ1dCB0aGUgZm9yY2UgZHJpdmluZyB0aGUgZGVh
bCBpcyBjbGVhci48L3A+DQo8cD4NCgnigJxJIHRoaW5rIHRoZSByZWFzb24gd2h5IHlvdSBhcmUg
c2VlaW5nIHRoZSBjaXR5LCB0aGUgY291bnR5LCB0aGUgZmlzY2FsIG9mZmljZSwgdGhlIGxhbmQg
YmFuayBhbmQgZXZlcnlib2R5IGNvbWluZyB0b2dldGhlciBvbiB0aGlzIGlzIHRoZSB2YWx1ZSB0
aGF0IEYgSSBDb21tdW5pdHkgSG91c2luZyBicmluZ3MgdG8gdGhlIGNvbW11bml0eSzigJ0gc2Fp
ZCBEb2Rzb24uIOKAnFRoZXJlIGFyZW7igJl0IGEgd2hvbGUgbG90IG9mIGZhY2lsaXRpZXMgdGhh
dCBwcm92aWRlIHRoYXQgb3Bwb3J0dW5pdHkgdG8gZm9sa3Mgd2hlbiB0aGV5IGdvIHRocm91Z2gg
dHJlYXRtZW50IHRvIGtlZXAgdGhlbSBvZmYgdGhlIHBhdGggdG8gYWRkaWN0aW9uLiBUaGV54oCZ
cmUgcmVhbGx5IGdpdmluZyB1cyBhbiBvcHBvcnR1bml0eSB0byBnZXQgcGVvcGxlIG91dCBvZiB0
aG9zZSBlbnZpcm9ubWVudHMgYW5kIGhlbHAgdGhlbSBnZXQgdGhlaXIgbGl2ZXMgYmFjay7igJ08
L3A+DQo8cD4NCglGaXJzdCBkZWFsIG9mIGl0cyBraW5kPC9wPg0KPHA+DQoJVGhlIHB1cmNoYXNl
LWFuZC1sZWFzZSBhZ3JlZW1lbnQgd291bGQgYmUgdGhlIGZpcnN0IGV4ZWN1dGVkIGJ5IHRoZSBT
dW1taXQgQ291bnR5IExhbmQgQmFuaywgc2FpZCBQYXRyaWNrIEJyYXZvLCBpdHMgZXhlY3V0aXZl
IGRpcmVjdG9yLiBXaWxzb24gY3VycmVudGx5IHBheXMgVGVzdGEgJDEsODUwIGEgbW9udGguIFNv
bWV0aW1lcyBoZSBnZXRzIGJlaGluZC4gSWYgdGhlIHNhbGUgZ29lcyB0aHJvdWdoLCB0aGUgbGFu
ZCBiYW5rIHdvdWxkIGluc3BlY3QgdGhlIHByb3BlcnR5IGFuZCBtYWtlIGFueSBuZWNlc3Nhcnkg
aW1wcm92ZW1lbnRzIHRvIGJyaW5nIGl0IHVwIHRvIGNvZGUuIFRoZSB1cGdyYWRlcyB3b3VsZCBi
ZSBhZGRlZCB0byBXaWxzb27igJlzIHJlbnQuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcVGhlIGhvcGUgaXMgdGhh
dCB3ZSBjYW4gYnVpbGQgYSBsZWFzZSB0aGF0IHB1dHMgdGhlbSBhdCBvciBiZWxvdyB0aGUgc2Ft
ZSBsZWFzZSBwYXltZW50IHRoYXQgdGhleSBtYWtlIG5vdyzigJ0gQnJhdm8gc2FpZC48L3A+DQo8
cD4NCglJbiBhZGRpdGlvbiwgQnJhdm8gc2FpZCBoZeKAmXMgaG9waW5nIHRvIGZpbGwgdmFjYW5j
aWVzIG9uIEYgSSBDb21tdW5pdHnigJlzIGJvYXJkIG9mIGRpcmVjdG9ycyB3aXRoIGV4cGVydHMg
aW4gZmluYW5jZSBhbmQgbm9ucHJvZml0IG1hbmFnZW1lbnQgdG8gZ2l2ZSB0aGUgbGVhc2UgZGVh
bCBhbmQgV2lsc29u4oCZcyBvcGVyYXRpb24gcmVzb3VyY2VzIHRvIHN1Y2NlZWQuPC9wPg0KPHA+
DQoJ4oCcVGhleSBoYXZlIHdoYXQgYXBwZWFyIHRvIGJlIHF1YWxpdHkgc2VydmljZXMgYW5kIHBy
b2dyYW1taW5nIGJ1dCBuZWVkIGFkbWluaXN0cmF0aXZlIHN1cHBvcnQs4oCdIEJyYXZvIHNhaWQu
IOKAnFdlIHdhbnQgdG8gZG8gZXZlcnl0aGluZyB3ZSBjYW4gdG8gbWFrZSBzdXJlIHRoZXkgYXJl
IGEgc3VzdGFpbmFibGUgb3JnYW5pemF0aW9uLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCVRoZSBsYW5kIGJhbmsg
d2lsbCBtYWtlIHRoZSBwdXJjaGFzZSB1c2luZyBpdHMgdXN1YWwgcmV2ZW51ZSBzdHJlYW0gb2Yg
bW9zdGx5IGRlbGlucXVlbnQgdGF4IGNvbGxlY3Rpb25zLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnFRoYXQgZG9l
c27igJl0IG1lYW4gdGhhdCB3ZSB3b27igJl0IHJlYWNoIG91dCBhbmQgc2VlIGlmIHdlIGNhbiBn
ZXQgc29tZSBoZWxwIGZyb20gW3ByaXZhdGVdIHBhcnRuZXJzLOKAnSBCcmF2byBzYWlkLiDigJxC
dXQgYXQgdGhpcyBwb2ludCBmdW5kaW5nIGlzIHNvbGVseSBvbiB0aGUgbGFuZCBiYW5rLiBCdXQg
Z2l2ZW4gdGhlIOKApiBuZWVkIGZvciBiZWRzIGFuZCBhZGRpY3Rpb24gdHJlYXRtZW50LCB0aGlz
IGlzIHNxdWFyZWx5IGluIHRoZSBwdWJsaWPigJlzIGludGVyZXN0LuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCURv
dWcgTGl2aW5nc3RvbiBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM3OTIgb3IgPGEgaHJlZj0i
bWFpbHRvOmRsaXZpbmdzdG9uQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5kbGl2aW5nc3RvbkB0aGVi
ZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIEZvbGxvdyBvbiBUd2l0dGVyOjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vQUJKRG91ZyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwO0BBQkpEb3VnJm5ic3A7
PC9hPi48L3A+DQo=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.