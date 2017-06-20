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Death penalty

Death row inmate Tyrone Noling’s life may depend on DNA testing, attorney tells high court; Portage prosecutor say further delays not needed

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: June 20, 2017 - 12:33 PM | Updated: June 21, 2017 - 03:28 PM
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This photo released by the Ohio Department of Rehabilitation and Correction shows Tyrone Noling.(Ohio Department of Rehabilitation and Correction via AP)


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