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Debate over livestreaming meetings splits City Council

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: May 2, 2017 - 04:24 PM

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WASHINGTON: President Donald Trump declared Tuesday the U.S. government “needs a good shutdown” this fall to fix a “mess” in the Senate, signaling on Twitter his displeasure with a bill to keep operations running. But Republican leaders and Trump himself also praised the stopgap measure as a major accomplishment and a sign of his masterful negotiating with Democrats.

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