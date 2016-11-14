All CATEGORIES
☰ Menu

Defense attorney call investigation ‘botched’; prosecutors say Akron woman shot, killed her boyfriend

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: November 14, 2016 - 10:47 PM | Updated: November 14, 2016 - 11:59 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Defense attorney Walt Benson (right) gives his opening statement as defendant Kereida Beavers (left) listens in the courtroom of Judge Scot Stevenson on Monday in Akron. Beavers is charged in connection with the January shooting death of Tavel Parker. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

beavers15cut_003 Michael Chritton - Akron Beacon Journal
Defense attorney call investigation ‘botched’; prosecutors say Akron woman shot, killed her boyfriend

Who shot Tevael Parker? Did he take his own life? Did whomever was in a gray car seen by witnesses fire the bullet?

parade15
Browns fan is organizing a parade should the Cleveland Browns go 0-16
Bob Dyer: Conspiracy at the Beacon Journal
FBI: Hate crimes against Muslims up by 67 percent in 2015
Giuliani emerges as favorite for Trump’s secretary of state
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next