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Defense attorney calls investigation ‘botched’; prosecutors say Akron woman shot, killed her boyfriend

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: November 14, 2016 - 10:47 PM | Updated: November 15, 2016 - 11:44 AM
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Defendant Kereida Beavers (left) listens as her defense attorneys Jeff Laybourne and Walt Benson confer before opening statements in the courtroom of Judge Scot Stevenson on Monday in Akron,. Beavers is charged in connection with the January shooting death of Tavel Parker. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)

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