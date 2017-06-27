All CATEGORIES
☰ Menu

Environment

Demolition of Gorge Dam in Cuyahoga Falls is nowhere close to happening soon

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: June 27, 2017 - 09:53 PM | Updated: June 28, 2017 - 05:45 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Justice Smith, her sister Patience, and their friend Cassandra Yoak, all of Barberton take in a view of the Gorge Dam in Gorge Metro Park on the Cuyahoga River between Akron and Cuyahoga Falls on Tuesday. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

scicamp30_01 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Body parts, fire found in Akron elementary school — Mad Science Forensics Academy Camp extends school year, offers fun - 10:11 PM

Something sneaky is afoot at Akron’s Schumacher elementary school.

green30cut_01
Green neighbors oppose plans for new restaurants, specialty grocery store - 10:11 PM
fourth30web
Fourth of July fireworks to light up the night sky over Northeast Ohio; find the show that works for you - 9:59 PM
victims29cut
One month, one block, two Akron homicides and three others shot, police say - 10:11 PM
Two men shot at gas station in Akron’s Merriman Valley; second early-morning shooting incident there since May - 10:00 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next