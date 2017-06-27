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Environment

Demolition of Gorge Dam in Cuyahoga Falls is nowhere close to happening soon

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: June 27, 2017 - 09:53 PM | Updated: June 28, 2017 - 05:45 PM
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Justice Smith, her sister Patience, and their friend Cassandra Yoak, all of Barberton take in a view of the Gorge Dam in Gorge Metro Park on the Cuyahoga River between Akron and Cuyahoga Falls on Tuesday. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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