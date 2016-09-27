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Deputies arrest man accused of robbing three people at gunpoint in Ravenna Township

Beacon Journal staff report

Published: September 27, 2016 - 11:33 AM | Updated: September 27, 2016 - 07:23 PM
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Elijah Kyle Sanders, 23, has been charged with three (3) counts of Aggravated Robbery, all of 1st degree felonies. Sanders is accused of robbing three people at gunpoint early Tuesday morning in Ravenna.


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