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Akron housing

Developer, nonprofit propose new housing complex for disabled and homeless adults

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: September 16, 2016 - 02:27 PM
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Artist rendering of Stoney Pointe Commons which would house 68 one-bedroom units and be located on Vernon Odom Boulevard right near the intersection of Romig Road in Akron. The project was proposed by Tober Development Co. in Richfield.


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