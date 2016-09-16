All CATEGORIES
☰ Menu

Akron housing

Developer, nonprofit propose new housing complex for disabled and homeless adults

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: September 16, 2016 - 02:27 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Artist rendering of Stoney Pointe Commons which would house 68 one-bedroom units and be located on Vernon Odom Boulevard right near the intersection of Romig Road in Akron. The project was proposed by Tober Development Co. in Richfield.


MORE IN NEWS

bikecrash17cut_002 Michael Chritton - Akron Beacon Journal
Two women still trying to pick up the pieces of their lives after cycling tragedy

The last time Cathie Hilston was happy — truly happy — it was just after 7 p.m., one year ago today.

uaexl17cut_01
University of Akron’s EXL Center founder resigns
Regional news briefs — Sept. 17, 2016
tober17cut
Developer, nonprofit propose new housing complex for disabled and homeless adults
Traffic disruptions — Sept. 17 - 5:17 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • Entertainment Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next