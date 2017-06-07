Developer proposes $55 million housing subdivision for Montville Township

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TU9OVFZJTExFIFRXUDogQSBkZXZlbG9wZXIgaGFzIHByb3Bvc2VkIGJ1aWxkaW5nIGEgJDU1
IG1pbGxpb24gaG91c2luZyBzdWJkaXZpc2lvbiAmIzgyMTI7IG9uZSBvZiB0aGUgYmlnZ2VzdCBo
b3VzaW5nIHByb2plY3RzIGluIE1lZGluYSBDb3VudHkgaW4gcmVjZW50IHllYXJzLCB0aGUgTWVk
aW5hIEdhemV0dGUgcmVwb3J0cy48L3A+PHA+VmFsb3JlIEJ1aWxkZXJzIG9mIFdlc3RsYWtlIHdh
bnRzIHRvIGNvbnN0cnVjdCAxNzYgaG91c2VzIHdpdGggcHJpY2UgcmFuZ2VzIGZyb20gJDI3NSww
MDAgdG8gJDQ1MCwwMDAgaW4gYSA1MC1hY3JlIHNpdGUgZWFzdCBvZiBJbnRlcnN0YXRlIDcxIGFu
ZCBzb3V0aCBvZiBzdGF0ZSBSb3V0ZSAxOCwgdGhlIG5ld3NwYXBlciBzYXlzLjwvcD48cD5UaGUg
c3ViZGl2aXNpb24sIGlmIGFwcHJvdmVkLCB3b3VsZCBiZSBuYW1lZCBIaWxsc29uZy48L3A+PHA+
PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5tZWRpbmEtZ2F6ZXR0ZS5jb20vTWVkaW5hLUNvdW50eS8yMDE3
LzA2LzA3L0hpZ2gtZW5kLWhvdXNpbmctcHJvcG9zZWQtaW4tTW9udHZpbGxlLmh0bWwiPlJlYWQg
dGhlIGZ1bGwgR2F6ZXR0ZSByZXBvcnQgaGVyZS48L2E+PC9wPjxwPjwvcD48cD48L3A+PHA+PC9w
PjxwPjwvcD48cD48L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.