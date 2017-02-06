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Developer proposes new restaurants, retail in Fairlawn

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: February 6, 2017 - 06:36 PM
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The City of Fairlawn is planning on demolishing the Wyant buildings and redevelop the land. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


 

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