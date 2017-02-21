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Developers team up on $25 million plan to reopen City Center Hotel in downtown Akron

By Doug Livingston and Katie Byard
Beacon Journal staff writers

Published: February 21, 2017 - 01:16 PM | Updated: February 22, 2017 - 02:10 PM
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Two Akron developers are teaming up on a $25 million renovation of the vacant Akron City Centre Hotel. The 19 floor 243 room hotel closed earlier this year. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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