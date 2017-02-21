Developers team up on $25 million plan to reopen City Center Hotel in downtown Akron

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+DQoJVHdvIEFrcm9uPHN0cm9uZz4gPC9zdHJvbmc+YXJlYSBkZXZlbG9wZXJzIGFyZSB0ZWFt
aW5nIHVwIG9uIGEgJDI1IG1pbGxpb24gcmVub3ZhdGlvbiBvZiB0aGUgdmFjYW50IEFrcm9uIENp
dHkgQ2VudGVyIEhvdGVsLCB3aXRoIHBsYW5zIHRvIHR1cm4gaXQgaW50byBhIGhvdGVsIGFuZCBh
cGFydG1lbnQgY29tcGxleC48L3A+DQo8cD4NCgnigJxJIHRoaW5rIGV2ZXJ5Ym9keSBrbm93cyB0
aGVyZSB3ZXJlIHZlcnkgbWluaW1hbCBvcGVyYXRpb25zIGdvaW5nIG9uIHRoZXJlLOKAnSBkZXZl
bG9wZXIgSm9lbCBUZXN0YSBzYWlkIG9mIHRoZSAxOS1zdG9yeSBob3RlbCBpbiBkb3dudG93biBB
a3JvbiB0aGF0IGNsb3NlZCBsYXRlIGxhc3QgeWVhci4g4oCcSeKAmXZlIGJlZW4gZXllaW5nIHRo
aXMgYnVpbGRpbmcgZm9yIHRoZSBiZXR0ZXIgcGFydCBvZiB0aGUgeWVhciBhcyB0aGUgY2l0eSBk
aXNjdXNzZXMgZGV2ZWxvcG1lbnQgZG93bnRvd24u4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJVGVzdGEgc2FpZCBo
ZSBwbGFucyB0byBjbG9zZSBhIGRlYWwgYnkgdGhlIGVuZCBvZiB0aGUgd2VlayB3aXRoIERhdmlk
IEJyZW5uYW4sIHdobyBvd25zIHRoZSBidWlsZGluZyB0aGF0IGRhdGVzIHRvIHRoZSBlYXJseSAx
OTcwcy48L3A+DQo8cD4NCglUb2dldGhlciwgdGhleSB3b3VsZCBiZSBlcXVhbCBwYXJ0bmVycyBp
biBUZXN0YSBDaXR5IENlbnRyZSBMTEMsIGEgdmVudHVyZSB0aGF0IHdvdWxkIG93biBhbmQgcmVk
ZXZlbG9wIHRoZSBidWlsZGluZy48L3A+DQo8cD4NCglJdCB3b3VsZCBiZSBUZXN0YeKAmXMgc2Vj
b25kIGhvdGVsIHZlbnR1cmUgaW4gdG93bi4gSGUgaXMgcHJlc2lkZW50IGFuZCBDT08gb2YgVGVz
dGEgQ29zLiBvZiBDdXlhaG9nYSBGYWxscywgd2hpY2ggZGV2ZWxvcGVkIGFuZCBvd25zIHRoZSAx
MC1zdG9yeSwgJDI1IG1pbGxpb24gTm9ydGhzaWRlIENvdXJ0eWFyZCBieSBNYXJyaW90dCB0aGF0
IG9wZW5lZCBsYXN0IHllYXIgYXQgZG93bnRvd24gQWtyb27igJlzIG5vcnRoZXJuIGVkZ2UuPC9w
Pg0KPHA+DQoJVGVzdGEgc2FpZCB0aGUgcGxhbiBpcyB0byByZW5vdmF0ZSB0aGUgZW50aXJlIGJ1
aWxkaW5nLCBjcmVhdGluZyA4MCB0byAxMDAgbWFya2V0LXJhdGUgYXBhcnRtZW50cywgd2hpY2gg
d291bGQgcmVudCBmb3IgJDkwMCB0byAkMSwyMDAgYSBtb250aC4gQWJvdXQgODAgcGVyY2VudCB3
b3VsZCBiZSBzaW5nbGUgYmVkcm9vbSwgYW5kIHRoZSByZXN0IHR3by1iZWRyb29tLjwvcD4NCjxw
Pg0KCUFuIDgwLXRvLTkwIHJvb20gaG90ZWwgd291bGQgb3BlcmF0ZSBvbiBzaXggZmxvb3JzIG9m
IHRoZSBidWlsZGluZy48L3A+DQo8cD4NCglBIGd5bSwgbW92aWUgdGhlYXRlciBhbmQgbG91bmdl
IGFyZWEgZm9yIGFwYXJ0bWVudCBkd2VsbGVycyBhbmQgaG90ZWwgZ3Vlc3RzIHdvdWxkIGJlIG9u
IHRoZSBuZXh0IHRvIHRoZSB0b3AgZmxvb3IuPC9wPg0KPHA+DQoJT24gdGhlIHRvcCBmbG9vciwg
YW4gZXhpc3Rpbmcgc3dpbW1pbmcgcG9vbCB3b3VsZCBiZSByZW5vdmF0ZWQsIGFsb25nIHdpdGgg
YW4gb3V0ZG9vciBzdW4gZGVjay48L3A+DQo8cD4NCglBIGhlbGljb3B0ZXIgcGFkIG9uIHRoZSBy
b29mIHdvdWxkIGJlIGNvbnZlcnRlZCBpbnRvIGEgcm9vZnRvcCBiZWVyIGdhcmRlbiDigJx3aXRo
IDM2MCAtZGVncmVlIHZpZXdzIG9mIGRvd250b3duLOKAnSBUZXN0YSBzYWlkLjwvcD4NCjxwPg0K
CVRoZSBkZXZlbG9wZXJzIHBsYW4gdG8gb2J0YWluIGEgbmF0aW9uYWwgY2hhaW4gZnJhbmNoaXNl
LjwvcD4NCjxwPg0KCVRoZSBob3RlbCB3b3VsZCBiZSBtYW5hZ2VkIGJ5IENvbmNvcmQgVGVzdGEs
IHRoZSBzYW1lIGNvbXBhbnkgdGhhdCBtYW5hZ2VzIHRoZSBuZXcgTWFycmlvdHQgZG93bnRvd24u
IENvbmNvcmQgVGVzdGEgaXMgYSBwYXJ0bmVyc2hpcCBvZiBUZXN0YSBDb3MuIGFuZCBDb25jb3Jk
IEhvc3BpdGFsaXR5IE1hbmFnZW1lbnQgR3JvdXAgb2YgUmFsZWlnaCwgTi5DLjwvcD4NCjxwPg0K
CVRlc3RhIHNhaWQgY29uY2VwdHVhbCBkZXNpZ25zIGZvciB0aGUgaG90ZWwgYXJlIGNvbXBsZXRl
LiBUaGUgZ29hbCBpcyB0byBoYXZlIHRoZSBsaXZpbmcgc3BhY2UgcmVhZHkgdG8gcmVudCBvciBi
b29rIGJ5IENocmlzdG1hcy48L3A+DQo8cD4NCgnigJxBbmQgdGhlIHRpbWluZyBpcyBwZXJmZWN0
LOKAnSBUZXN0YSBzYWlkLjwvcD4NCjxwPg0KCVRoZSBkZWFsIGNvdWxkIGJlIHRoZSBmaXJzdCBs
YXJnZS1zY2FsZSBwcm9qZWN0IHRvIGJlbmVmaXQgZnJvbSBhbiB1cGNvbWluZyByZXNpZGVudGlh
bCB0YXggYWJhdGVtZW50IHByb2dyYW0gZnJvbSB0aGUgY2l0eSwgd2hpY2ggb3ducyB0aGUgbGFu
ZCBiZW5lYXRoIHRoZSBob3RlbC48L3A+DQo8cD4NCglUaGUgYWJhdGVtZW50cywgbXVjaCBsaWtl
IHByZXZpb3VzIHRheCByZWxpZWYgZm9yIGNvbW1lcmNpYWwgZGV2ZWxvcG1lbnQsIHdvdWxkIGFs
bG93IHRoZSBwcm9wZXJ0eSBvd25lciB0byBhdm9pZCB0YXhlcyBvbiB0aGUgaW5jcmVhc2VkIHZh
bHVlIGFmdGVyIGNvbnN0cnVjdGlvbi48L3A+DQo8cD4NCglUZXN0YSBzYWlkIHRoZSBwcm9wb3Nl
ZCBhYmF0ZW1lbnRzIGFyZSDigJxhIGJpZyByZWFzb27igJ0gZm9yIHRoZSBwbGFubmVkIHByb2pl
Y3QuPC9wPg0KPHA+DQoJQWtyb24gTWF5b3IgRGFuIEhvcnJpZ2FuIHNoYXJlZCB0aGUgc2VudGlt
ZW50LCBidXQgZnJvbSBhIGRpZmZlcmVudCBwZXJzcGVjdGl2ZS48L3A+DQo8cD4NCgnigJxJdCBp
cyBjYXRhbHl0aWMgcHJvamVjdHMgbGlrZSB0aGlzIHRoYXQgc2ltcGx5IHdvdWxkIG5vdCBiZSB2
aWFibGUgd2l0aG91dCBzb21lIHB1YmxpYyBpbmNlbnRpdmUg4oCUIHRoYXQgaW5zcGlyZWQgbWUg
dG8gcHJvcG9zZSBjaXR5d2lkZSByZXNpZGVudGlhbCBwcm9wZXJ0eSB0YXggYWJhdGVtZW50LCB3
aGljaCBJIHdpbGwgYmUgcHJlc2VudGluZyB0byBjb3VuY2lsIGluIHRoZSBjb21pbmcgbW9udGhz
LOKAnSBIb3JyaWdhbiBzYWlkLjwvcD4NCjxwPg0KCVRlc3RhIGluaXRpYWxseSBhcHByb2FjaGVk
IEJyZW5uYW4gYWJvdXQgYnV5aW5nIHRoZSBwcm9wZXJ0eS4gVG9nZXRoZXIsIHRoZSBwcm9wZXJ0
eSB3aWxsIGJlIHB1cmNoYXNlZCBpbiBjYXNoLiBFcXVpdHkgZnJvbSBib3RoIHBhcnRuZXJzIGFu
ZCDigJxob3BlZnVsbHnigJ0gbG9jYWwgbGVuZGVycyB3aWxsIGZ1bmQgY29uc3RydWN0aW9uLCBU
ZXN0YSBzYWlkLjwvcD4NCjxwPg0KCVRoZSBjaXR5IHdhcyBtYWRlIGF3YXJlIG9mIHRoZSBwZW5k
aW5nIGRlYWwgYW5kIGlzIG9mZmVyaW5nIHN1cHBvcnQuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcVGhlIENpdHkg
Q2VudGVyIEhvdGVsIGJ1aWxkaW5nIGlzIGEgc3Ryb25nIGJ1dCB1bmRlcnV0aWxpemVkIGFzc2V0
IG9mIG91ciBkb3dudG93biBuZWlnaGJvcmhvb2Qs4oCdIEhvcnJpZ2FuIHNhaWQuIOKAnFRoZSB2
aWV3IG9mIGRvd250b3duIGZyb20gdGhlIDE5dGggZmxvb3IgaXMgb25lIG9mIHRoZSBtb3N0IHN0
dW5uaW5nIGluIHRoZSBjaXR5LiBXaGVuIHRoZSBDaXR5IENlbnRlciBIb3RlbCBjbG9zZWQgaXRz
IGRvb3JzIGEgZmV3IG1vbnRocyBhZ28sIEkgY29tbWl0dGVkIHRvIHdvcmtpbmcgdG8gYnJpbmcg
YSBwcm9kdWN0aXZlIG5ldyB1c2UgdG8gdGhpcyBzcGFjZSB0aGF0IHdvdWxkIGJ1aWxkIHVwb24g
aXRzIHJpY2ggaGlzdG9yeSBhbmQgY29tcGxlbWVudCB0aGUgb3RoZXIgZXhjaXRpbmcgZGV2ZWxv
cG1lbnRzIHRha2luZyBwbGFjZSBpbiBvdXIgdXJiYW4gY29yZSwgbGlrZSB0aGUgcmVub3ZhdGlv
biBvZiB0aGUgTGFuZG1hcmsgQnVpbGRpbmcgYW5kIHRoZSBUSUdFUiBbZmVkZXJhbCBUcmFuc3Bv
cnRhdGlvbiBJbnZlc3RtZW50IEdlbmVyYXRpbmcgRWNvbm9taWMgUmVjb3ZlcnldIGdyYW50LWZ1
bmRlZCBpbXByb3ZlbWVudCBvZiB0aGUgTWFpbiBTdHJlZXQgcHJvbWVuYWRlLjwvcD4NCjxwPg0K
CeKAnEkgYW0gcHJvdWQgdG8gc2F5IHRoYXQgdGhpcyBwcm9wZXJ0eSB3aWxsIG5vdCBzaXQgdmFj
YW50IGZvciBsb25nLiBJIGFtIGV4Y2l0ZWQgYWJvdXQgdGhlIHBsYW5uZWQgcGFydG5lcnNoaXAg
YmV0d2VlbiB0d28gbG9jYWwgZGV2ZWxvcGVycyB0byBpbnZlc3Qgc2lnbmlmaWNhbnQgcmVzb3Vy
Y2VzIHRvIHJlbm92YXRlIHRoZSBwcm9wZXJ0eSBpbnRvIGEgY29tYmluYXRpb24gaG90ZWwgYW5k
IGFwYXJ0bWVudCBzcGFjZS7igJ08L3A+DQo8cD4NCglBbiBhcHBlYWwgb2YgdGhlIGVuZCBwcm9k
dWN0IHdvdWxkIGJlIGl0cyBsb2NhdGlvbiB0byBvdGhlciBkb3dudG93biB1cGdyYWRlcywgaW5j
bHVkaW5nIGEgcmVtYWtlIG9mIE1haW4gU3RyZWV0IGFuZCB0aGUgcmVkZXZlbG9wbWVudCBvZiBB
a3JvbuKAmXMgaGlzdG9yaWMgTGFuZG1hcmsgQnVpbGRpbmcgYW5kIGEgc3RyaW5nIG9mIHNtYWxs
ZXIgYnVpbGRpbmdzIHN0cmV0Y2hpbmcgZG93biB0byB0aGUgQWtyb24gQ2l2aWMgVGhlYXRyZSwg
SG9ycmlnYW4gYW5kIFRlc3RhIHNhaWQuPC9wPg0KPHA+DQoJQnJlbm5hbiwgd2hvIHByZXZpb3Vz
bHkgc2VydmVkIGFzIHRoZSBtb3J0Z2FnZWUsIHRvb2sgYmFjayB0aGUgZGVlZCB0byB0aGUgcHJv
cGVydHkgd2hlbiBKYWNrIFNhaGVpZCwgYSBUZXhhcyBidXNpbmVzc21hbiB3aG8gaGFkIGJlZW4g
b3BlcmF0aW5nIHRoZSBBa3JvbiBDaXR5IENlbnRlciwgZmVsbCBiZWhpbmQgb24gcGF5bWVudHMu
PC9wPg0KPHA+DQoJRG91ZyBMaXZpbmdzdG9uIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzc5
MiBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86ZGxpdmluZ3N0b25AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPmRs
aXZpbmdzdG9uQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93IG9uIFR3aXR0ZXI6PGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BQkpEb3VnIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7
QEFCSkRvdWcmbmJzcDs8L2E+LjwvcD4NCg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.