All CATEGORIES
☰ Menu

After adding activities in city,  leaders now turn to housing

Developing more housing downtown becomes top priority for Akron leaders

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: November 15, 2016 - 06:35 AM | Updated: November 15, 2016 - 07:03 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

The City of Akron will unveil plans about making Main Street in downtown a better place in the future. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

beavers15cut_005 Michael Chritton - Akron Beacon Journal
Defense attorney calls investigation ‘botched’; prosecutors say Akron woman shot, killed her boyfriend - 7:02 AM

Who shot Tevael Parker? Did he take his own life? Did whomever was in a gray car seen by witnesses fire the bullet?

downtown15cut_web
Developing more housing downtown becomes top priority for Akron leaders - 6:35 AM
parade15
Browns fan is organizing a parade should the Cleveland Browns go 0-16
Bob Dyer: Conspiracy at the Beacon Journal
FBI: Hate crimes against Muslims up by 67 percent in 2015
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next