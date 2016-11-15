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After adding activities in city,  leaders now turn to housing

Developing more housing downtown becomes top priority for Akron leaders

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: November 15, 2016 - 06:35 AM | Updated: November 15, 2016 - 11:39 AM
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The City of Akron will unveil plans about making Main Street in downtown a better place in the future. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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