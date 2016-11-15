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Diamond Deli opening kitchen inside R. Shea Brewing Co.

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: November 15, 2016 - 05:47 PM
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Chad Magilavy (left) of the Diamond Deli, Jesse Dollar and Ron Shea, of R. Shea Brewing, and Brett Magilavy of the Diamond Deli, pose in the entrance to a new Diamond Deli kitchen under construction in R. Shea Brewing in Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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