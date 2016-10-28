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Did burglars perform surgery in Bath medical office?

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: October 28, 2016 - 01:01 PM

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