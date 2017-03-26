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Higher education

Digging into Ohio’s past: State history funding helps archeological research at area universities

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: March 26, 2017 - 09:48 PM | Updated: March 26, 2017 - 11:15 PM
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Archaeology Ph.D. student Michelle Bebber shows a handful of spearpoints and arrowheads that were discovered at Berlin Lake in the '80s on Thursday in Lowry Hall at Kent State University. University of Akron and Kent State University received funding from Ohio History Connection. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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