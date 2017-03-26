Digging into Ohio’s past: State history funding helps archeological research at area universities

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UmVzZWFyY2hlcnMgYXQgdGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQWtyb24gYW5kIEtlbnQgU3RhdGUg
VW5pdmVyc2l0eSBhcmUgZ2V0dGluZyBmdW5kaW5nIHRvIGRpZyBkZWVwZXIgaW50byBPaGlvJiM4
MjE3O3MgYW5jaWVudCBoaXN0b3J5LjwvcD48cD5UaGUgdW5pdmVyc2l0aWVzIHJlY2VpdmVkIHR3
byBvZiB0aGUgc2V2ZW4gYW5udWFsIGdyYW50cyBkaXN0cmlidXRlZCB0aGlzIG1vbnRoIGZyb20g
dGhlIE9oaW8gSGlzdG9yeSBDb25uZWN0aW9uLCBmb3JtZXJseSB0aGUgT2hpbyBIaXN0b3JpY2Fs
IFNvY2lldHkuIDwvcD48cD5LZW50IFN0YXRlIFVuaXZlcnNpdHkmIzgyMTc7cyBEZXBhcnRtZW50
IG9mIEFudGhyb3BvbG9neSByZWNlaXZlZCBhICQyLDUwMCBncmFudCB0byBjb25kdWN0IGFuIGFy
Y2hhZW9sb2dpY2FsIHN1cnZleSBvZiB0aGUgQmVybGluIExha2UgUmVzZXJ2b2lyLiAgQmVybGlu
IExha2UgbGllcyBhdCB0aGUganVuY3Rpb24gb2YgU3RhcmssIFBvcnRhZ2UgYW5kIE1haG9uaW5n
IGNvdW50aWVzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2Uga25vdyB0aGVyZSBhcmUgYXJ0aWZhY3RzIHRoZXJl
IGJlY2F1c2Ugc29tZSBvZiB0aGUgc2l0ZXMgYXJlIHF1aXRlIG9sZCwgc28gdGhlIHBvc3NpYmls
aXR5IG9mIGZpbmRpbmcgc2l0ZXMgdGhhdCBnbyBhbGwgdGhlIHdheSBiYWNrIHRvIHRoZSBTdG9u
ZSBBZ2Ugc2VlbXMgcHJldHR5IGhpZ2gsJiM4MjIxOyBLZW50IFN0YXRlIGFudGhyb3BvbG9neSBw
cm9mZXNzb3IgTWV0aW4gRXJlbiBzYWlkLiAgJiM4MjIwO1dlJiM4MjE3O3JlIGdvaW5nIHRvIGRv
IHRoZSBleHBlZGl0aW9uIG9mIGFsbCA4MCBtaWxlcyBvZiB0aGUgbGFrZSYjODIxNztzIHNob3Jl
bGluZSB0byBkb2N1bWVudCBldmVyeSBhcmNoZW9sb2dpY2FsIHNpdGUgd2UgZmluZCwgYnV0IHNp
bmNlIG5vdGhpbmcgaGFzIGJlZW4gZG9uZSBzeXN0ZW1hdGljYWxseSB3ZSBkb24mIzgyMTc7dCBr
bm93IHdoYXQgd2Ugd2lsbCBmaW5kIGFuZCB0aGF0JiM4MjE3O3MgZXhjaXRpbmcuJiM4MjIxOzwv
cD48cD5UaGUgY29kaXJlY3RvciBvZiB0aGUgcHJvamVjdCwgTWljaGVsbGUgQmViYmVyLCBhIEtT
VSBncmFkdWF0ZSBzdHVkZW50LCBzYWlkIHRoZSBwcm9qZWN0IHdpbGwgYWxzbyBmb2N1cyBvbiBz
dHVkZW50IGludm9sdmVtZW50LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQgd2lsbCBnaXZlIHRoZW0gZmllbGQg
ZXhwZXJpZW5jZSwgbGVhcm5pbmcgcmVhbCBzdXJ2ZXkgdGVjaG5pcXVlcyBhbmQgaG93IHRvIHBy
b2Nlc3MgdGhlIGZpbmRpbmdzIGJhY2sgaW4gdGhlIGxhYiwmIzgyMjE7IHNoZSBzYWlkLiAmIzgy
MjA7Q29uc2VydmF0aW9uIGlzIGFsc28gYSBrZXkgcGFydC4gIFdlIHdhbnQgdG8gaWRlbnRpZnkg
YXQtcmlzayBhcmVhcy4uLnRvIHJldmVhbCB0aG9zZSBjdWx0dXJhbCByZXNvdXJjZXMgbW9zdCBp
biBkYW5nZXIgb2YgYmVpbmcgcGVybWFuZW50bHkgbG9zdCB0aHJvdWdoIHRoZSB0aGluZ3MgdGhh
dCBleHBvc2VkIHRoZW0gaW4gdGhlIGZpcnN0IHBsYWNlOiAgZmxvb2RpbmcsIGVyb3Npb24sIGZy
ZWV6ZSAmIzgyMTI7IHRoYXQgb3IgbW9kZXJuIGh1bWFuIGFjdGl2aXR5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+
QSBzdXJ2ZXkgd2l0aCBsZWdzPC9wPjxwPlRoZSBncmFudCB3aWxsIGhlbHAgY292ZXIgc3R1ZGVu
dCBzdGlwZW5kcywgbWF0ZXJpYWxzIGFuZCBzdXBwbGllcyBhbmQgdHJhdmVsIGNvc3RzLiBUaGUg
c3VydmV5IHdpbGwgYmVnaW4gaW4gQXVndXN0IGFuZCBjb250aW51ZSB0aHJvdWdoIHRoZSBmYWxs
LjwvcD48cD5SZXZpZXcgcGFuZWxpc3RzIHNhaWQgdGhleSB3ZXJlIGltcHJlc3NlZCB0aGF0IHRo
ZSBncmFudCByZXF1ZXN0IHdhcyBzbWFsbCwgJiM4MjIwO2dpdmVuIHRoZSBleHBlY3RlZCBpbXBh
Y3Qgb2YgdGhlIHByb2plY3QuJiM4MjIxOyA8L3A+PHA+RXJlbiBzYWlkIG90aGVyIHRoYW4gc29t
ZSBiYXNpYyBmaWVsZCBlcXVpcG1lbnQsIHRoZSBvbmx5IGVxdWlwbWVudCBuZWVkZWQgYXJlIGxl
Z3MgdG8gZG8gdGhlIGhpa2luZy48L3A+PHA+JiM4MjIwO09uY2Ugd2UgaWRlbnRpZnkgdGhlIHNp
dGVzIHdlIGNhbiBhcHBseSBmb3IgbW9yZSBmdW5kaW5nIHRvIGdldCBtb3JlIHNwZWNpYWxpemVk
IGVxdWlwbWVudCB0byBleGNhdmF0ZSBhbmQgYW5hbHl6ZSB0aGUgc2l0ZXMsJiM4MjIxOyBoZSBz
YWlkLjwvcD48cD4mIzgyMTY7S2VlbiBvbiB0aGVzZSBzaXRlcyYjODIxNzs8L3A+PHA+VGhlIFVu
aXZlcnNpdHkgb2YgQWtyb24mIzgyMTc7cyBEZXBhcnRtZW50IG9mIEFyY2hhZW9sb2d5IGFuZCBD
bGFzc2ljYWwgU3R1ZGllcyByZWNlaXZlZCBhIGdyYW50IGZvciAkMTIsNTAwIHRvIGFuYWx5emUg
YSByYW5nZSBvZiBvYmplY3RzIGZvdW5kIGluIE9oaW8gZnJvbSBBbWVyaWNhbiBJbmRpYW4gY3Vs
dHVyZXMsIGluY2x1ZGluZyBjb3BwZXIsIHBlcmlvZCBjZXJhbWljIGFuZCBzdG9uZSBhcnRpZmFj
dHMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtBIGxvdCBvZiBzaXRlcyBleGlzdGVkIGZvciB0aG91c2FuZHMgb2Yg
eWVhcnMgYnV0IGVhcmx5IE9oaW8gc2V0dGxlcnMgY2FtZSBhbmQgdGhleSBwbG93ZWQgdGhlIGxh
bmQgdW5kZXIsJiM4MjIxOyBzYWlkIEtldmluIEtlcm4sIGFzc29jaWF0ZSBwcm9mZXNzb3Igb2Yg
aGlzdG9yeSBhdCBVQS4gJiM4MjIwO1RoZXkgZGlkbiYjODIxNzt0IGNhcmUgYWJvdXQgYXJjaGFl
b2xvZ3ksIHRoZXkganVzdCB3YW50ZWQgdG8gcGxvdyB0aGVpciBjb3JuLiAgU28gdGhlIHNpdGVz
IHRoYXQgZG8gZXhpc3QgaW4gc29tZSBmb3JtIGFyZSBtb3JlIHByZWNpb3VzLCBlc3BlY2lhbGx5
IHRoZSBIb3Bld2VsbCAoTm9ydGggQW1lcmljYW4gSW5kaWFuKSBjdWx0dXJlIHNpdGVzLCBiZWNh
dXNlIHRoZXkgc2hvdyB0aGVyZSB3YXMgYSBncmVhdCBkZWFsIG9mIHNvcGhpc3RpY2F0aW9uIGFu
ZCB0aGV5IGhhZCBhIGxvdCBvZiBhc3Ryb25vbWljYWwga25vd2xlZGdlLiBJJiM4MjE3O20ga2Vl
biBvbiB0aGVzZSBzaXRlcyBiZWluZyBwcmVzZXJ2ZWQsIHN0dWRpZWQgYW5kIHJlY29nbml6ZWQg
b24gYSBsYXJnZXIgbGV2ZWwuJiM4MjIxOyA8L3A+PHA+TWljaGFlbCBTaG90dCwgYSBwcm9mZXNz
b3Igb2YgYW50aHJvcG9sb2d5IGFuZCBjbGFzc2ljYWwgc3R1ZGllcywgd2lsbCBvdmVyc2VlIHRo
ZSBwcm9qZWN0LCB3aGljaCB3aWxsIGZvY3VzIG9uIGFydGlmYWN0cyBjb2xsZWN0ZWQgZnJvbSBG
dC4gQW5jaWVudCBpbiB0aGUgQ2luY2lubmF0aSBhcmVhIGFuZCB0aGUgTmV3YXJrIEVhcnRod29y
a3MsIGVhc3Qgb2YgQ29sdW1idXMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSYjODIxNztsbCBiZSBjb25jZW50
cmF0aW5nIG9uIHR3byBzaXRlcywgYnV0IG5vdCBvbiB0aGUgc2l0ZXMgdGhlbXNlbHZlcywgYnV0
IG9uIHRoZSBtYXRlcmlhbCB0aGF0IHRoZSBPaGlvIEhpc3RvcnkgQ29ubmVjdGlvbiBjdXJhdGVz
IGZyb20gdGhvc2Ugc2l0ZXMuIEl0JiM4MjE3O3MgYSBjb2xsZWN0aW9ucyBncmFudCwmIzgyMjE7
IHNhaWQgU2hvdHQuICA8L3A+PHA+U2hvdHQgc2FpZCBpdCYjODIxNztzIGEgY29udGludWF0aW9u
IG9mIGFuIGVhcmxpZXIgc3R1ZHkgYnkgYSBmb3JtZXIgc3R1ZGVudCwgRXJpYyBPbHNvbiwgd2hv
IHdpbGwgaGVscCBjb2xsZWN0IGRhdGEuPC9wPjxwPlRoZSBhbmFseXNpcyBhbmQgaW50ZXJwcmV0
YXRpb24gaXMgZXhwZWN0ZWQgdG8gZGV0ZXJtaW5lIHRoZSBzaXplIG9mIHRoZSBOYXRpdmUgQW1l
cmljYW5zJiM4MjE3OyB0ZXJyaXRvcmllcyBhbmQgc29jaWFsIG5ldHdvcmtzIGJldHdlZW4gZGlm
ZmVyZW50IHBvcHVsYXRpb25zIGFuZCB3aGV0aGVyIHRoZXkgb3ZlcmxhcCBvciB3ZXJlIGV4Y2x1
c2l2ZS48L3A+PHA+VGhlIHN0dWR5IHNob3VsZCB0YWtlIGFib3V0IGEgeWVhci4gVGhlIGhpc3Rv
cnkgZnVuZCBzdXBwb3J0IHdpbGwgY292ZXIgYSBwb3J0aW9uIG9mIHRoZSBwcm9qZWN0JiM4MjE3
O3MgcGVyc29ubmVsIGFuZCB0cmF2ZWwgY29zdHMuPC9wPjxwPlRoZSBPaGlvIEhpc3RvcnkgRnVu
ZCBncmFudHMgaGVscCBzdXBwb3J0IGxvY2FsIGhpc3RvcnkgcHJvamVjdHMgaW4gY29tbXVuaXRp
ZXMgdGhyb3VnaG91dCBPaGlvIGFuZCBhcmUgZnVuZGVkIGVudGlyZWx5IHRocm91Z2ggT2hpbyB0
YXhwYXllcnMmIzgyMTc7IHZvbHVudGFyeSBjb250cmlidXRpb25zIG9uIHRoZWlyIHN0YXRlIHRh
eCByZXR1cm5zLjwvcD48cD5Gb3IgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbiBvbiBwcm9ncmFtcyBhbmQgZXZl
bnRzLCB2aXNpdCBvaGlvaGlzdG9yeS5vcmcuPC9wPjxwPk1hcmlseW4gTWlsbGVyIGNhbiBiZSBy
ZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzA5OCBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bW1pbGxlckB0aGViZWFj
b25qb3VybmFsLmNvbSI+bW1pbGxlckB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.