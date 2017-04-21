Dinner to benefit Stark County firefighter battling leukemia

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTiBUV1AuOiBBIHRvd25zaGlwIGZpcmVmaWdodGVyIGlzIGJhdHRsaW5nIGFj
dXRlIG15ZWxvaWQgbGV1a2VtaWEgYW5kIGlzIGF3YWl0aW5nIGEgc3RlbS1jZWxsIHRyYW5zcGxh
bnQgZnJvbSBoaXMgc2lzdGVyLCB0aGUgQWxsaWFuY2UgUmV2aWV3IHJlcG9ydGVkLjwvcD48cD5D
YXB0LiBMZW8gQnJhaGxlciwgNjQsIHdhcyBkaWFnbm9zZWQgaW4gSmFudWFyeSBhbmQgaGFzIHVu
ZGVyZ29uZSB0d28gcm91bmRzIG9mIGNoZW1vdGhlcmFweS4gSGUgd2lsbCByZWNlaXZlIHRoZSB0
cmFuc3BsYW50IGZyb20gaGlzIHNpc3RlciBKb2FuIEJvbGUgd2hlbiBoZSBpcyBoZWFsdGh5IGVu
b3VnaCwgdGhlIG5ld3NwYXBlciBzYWlkLjwvcD48cD5Ub3duc2hpcCBmaXJlZmlnaHRlcnMgd2ls
bCBob3N0IGEgc3BhZ2hldHRpIGZ1bmRyYWlzaW5nIGRpbm5lciBmcm9tIDQgdG8gNyBwLm0uIFNh
dHVyZGF5IGF0IHRoZSBmaXJlIGRlcGFydG1lbnQsIDU4NDMgQmVlY2h3b29kIEF2ZS4gTkUuPC9w
PjxwPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudGhlLXJldmlldy5jb20vbG9jYWwlMjBuZXdzLzIwMTcv
MDQvMjEvYmVuZWZpdC1kaW5uZXItZm9yLXdhc2hpbmd0b24tdG93bnNoaXAtZmlyZWZpZ2h0ZXIt
cGxhbm5lZC1mb3Itc2F0dXJkYXkiPlJlYWQgdGhlIGZ1bGwgUmV2aWV3IHJlcG9ydCBoZXJlLjwv
YT48L3A+PHA+PC9wPjxwPjwvcD48cD48L3A+PHA+PC9wPjxwPjwvcD48cD48L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.