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Diocese of Cleveland gets new bishop

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: July 11, 2017 - 08:03 AM
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Bishop Nelson J. Perez


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