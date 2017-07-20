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Disc Dog league that started in Akron now has a global reach

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: July 20, 2017 - 10:33 PM | Updated: July 23, 2017 - 12:41 AM
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Ohio Disc Dog Luna, a two-year-old English Lab, catches a frisbee thrown by her owner Michael Spiro of Solon. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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