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Do you recognize men who robbed Akron woman, 63, of $500 at ATM?

Beacon Journal staff report

Published: June 29, 2016 - 12:51 PM | Updated: June 30, 2016 - 07:33 AM
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A 63-year-old Akron woman was robbed Saturday afternoon at an ATM machine in the 1000 block of Kenmore Boulevard. The woman began entering her information into the machine about 2 p.m. when two young men  one wearing a ski mask and the other with a bandana obscuring his face  approached her car. The woman sped away, but found that the men had withdrawn $500. Anyone with information on the incident is asked to call the Akron detective bureau at 330-375-2490.


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