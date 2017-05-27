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In memoriam

Domestic violence walk in memory of slaying victim Brittany Littlejohn

Beacon Journal staff report

Published: May 27, 2017 - 08:16 PM
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Dariyah Adams, 11 (center left) and her brother Dariyan Adams, 4, look up as they release purple balloons in memory of their mother Brittany Littlejohn at Hardesty Park Saturday in Akron. Littlejohn was murdered by her boyfriend Duane M. Lucas in February and her family wanted to remember her and bring awareness to domestic violence and provide information on services for victims. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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