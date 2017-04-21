Don’t tell kids ‘Just Say No,’ they’re smarter than that

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Rm9yZ2V0IHRoZSBkYXlzIG9mIHRlbGxpbmcgdGVlbmFnZXJzIHRvICYjODIyMDtKdXN0IFNh
eSBObyB0byBEcnVncy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkl0JiM4MjE3O3Mgbm90IHRoZSAmIzgyMTc7ODBz
IG9yIHRoZSAmIzgyMTc7OTBzLCBhbmQgdGhlIGtpZHMgYXJlbiYjODIxNzt0IGhpcCB0byBNY0dy
dWZmIHRoZSBDcmltZSBEb2cgJiM4MjEyOyBpZiB0aGV5IGV2ZXIgd2VyZS48L3A+PHA+U29tZSB0
aGluZ3MsIHRob3VnaCwgaGF2ZW4mIzgyMTc7dCBjaGFuZ2VkLCBsaWtlIHRoZSBwcmVzc3VyZXMg
dG8gZml0IGluLCB0byBwbGF5IHNwb3J0cywgdG8gd29yaywgdG8gZ2V0IGludG8gY29sbGVnZS4g
JiM4MjIwO1Blb3BsZSB0aGVzZSBkYXlzIGFyZSBmYWNpbmcgYSBsb3Qgb2Ygc3RyZXNzLCBhIGxv
dCBvZiBzb2NpYWwgcHJlc3N1cmUsJiM4MjIxOyBzYWlkIEtlbHNleSBMb3dtYW4sIGEganVuaW9y
IGF0IEh1ZHNvbiBIaWdoIFNjaG9vbC48L3A+PHA+T24gc29jaWFsIG1lZGlhLCBMb3dtYW4gYW5k
IGhlciBjbGFzc21hdGVzIHNlZSBmcmllbmRzIGNyb3dkaW5nIGFyb3VuZCByb2xlIG1vZGVscyB3
aG8sIHRob3VnaCB0YWxlbnRlZCBhbmQgY2hhcm1pbmcsICYjODIyMDtyb21hbnRpY2l6ZSBhbmQg
ZGUtc3RpZ21hdGl6ZSBkcnVnIHVzZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIGEg
dmVyeSBnaWxkZWQgaW1hZ2UsJiM4MjIxOyBhZ3JlZWQgQ2hyaXMgQ2F2b2xpLCBhIGNsYXNzbWF0
ZSBoZWFkZWQgdG8gT2hpbyBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5IGluIHRoZSBmYWxsLiAmIzgyMjA7VGhl
eSBuZXZlciBleHBsb3JlIHRoZSBkZXB0aHMgb2Ygc2VsZi1kZXN0cnVjdGlvbiB0aGF0IGFjY29t
cGFueSBkcnVnIHVzZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPldoYXQmIzgyMTc7cyB3b3JzZSwgdGhlIG9sZCBp
bWFnZSBvZiBhIGp1bmtpZSB1bmRlciBhIGNpdHkgYnJpZGdlIHNlZW1zIGRpc2luZ2VudW91cywg
YW5kIHJpZ2h0bHkgc28sIHRvIHN0dWRlbnRzIHdobyBhY2NlcHQgYWRkaWN0aW9uIGFzIGEgZGlz
ZWFzZSB3aXRoIG5vIFpJUCBjb2RlLiA8L3A+PHA+SXQmIzgyMTc7cyBhIGRhbmdlcm91cyBnYW1l
ICYjODIxMjsgbm90IGJlaW5nIHVwZnJvbnQgYW5kIGhvbmVzdC4gV2hhdCBjb3VsZCBoYXBwZW4s
IHNhaWQgc29waG9tb3JlIEthdGhlcmluZSBSb2VnbmVyLCBpZiBhIHRlZW5hZ2VyIHNlZXMgYSBm
cmllbmQgdGFrZSBhIHBpbGwuIEl0IGxvb2tzIG5vdGhpbmcgbGlrZSB0aGUgZWRneSBpbWFnZSBv
ZiBhZGRpY3Rpb24uPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGVuLCB5b3UgdGhpbmsgbWF5YmUgaXQmIzgyMTc7
cyBub3Qgc28gYmFkLCYjODIyMTsgUm9lZ25lciBzYWlkLCBpbWFnaW5pbmcgdGhlIHBhdGhzIG90
aGVycyBoYXZlIHRha2VuIGF0IGhlciB1cHNjYWxlIHNjaG9vbCBkaXN0cmljdC48L3A+PHA+SnVz
dGlmeWluZyB0aGF0IGZpcnN0IHBhaW4gcGlsbCBpc24mIzgyMTc7dCB0aGF0IGhhcmQgdG8gaW1h
Z2luZS4gVGhlIG5lZWRsZSBpcyBhIGxvZ2ljYWwgZW5kcG9pbnQuICYjODIyMDtXZSBkb24mIzgy
MTc7dCBzZWUgaXQgaGFwcGVuaW5nIG5vdy4gV2Ugc2VlIGl0IGhhcHBlbmluZyBmaXZlIHllYXJz
IGRvd24gdGhlIHJvYWQsJiM4MjIxOyBzYWlkIHNlbmlvciBDb25ub3IgTmVpZmVydC4gPC9wPjxw
PkEgc3RyaW5nIG9mIGZhdGFsIG9waWF0ZSBvdmVyZG9zZXMgaGF2ZSB0b3JuIHRocm91Z2ggaGlz
IG9sZGVyIGJyb3RoZXImIzgyMTc7cyB5ZWFyYm9vayBpbiB0aGUgcGFzdCB0d28geWVhcnMuICYj
ODIyMDtJdCYjODIxNztzIHRyb3ViJiMxNzM7bGluZy4gSSB0aGluayBhYm91dCBteSBjbGFzc21h
dGVzLCYjODIyMTsgc2FpZCBOZWlmZXJ0LCB3aW5kaW5nIHRoZSBjbG9jayBmb3J3YXJkLiAmIzgy
MjA7SXMgdGhlcmUgc29tZXRoaW5nIEkgY291bGQgaGF2ZSBkb25lIHRvIGhlbHAgdGhlbT8mIzgy
MjE7PC9wPjxwPlRoZSBhbnN3ZXIgdG8gdGhhdCBxdWVzdGlvbiBjb3VsZCBjb21lIGZyb20gZWR1
Y2F0b3JzIHdobyB3b3JrIHdpdGggdGhlIGNvbW11bml0eSB0byBoZWxwIHN0dWRlbnRzIGhlbHAg
dGhlbXNlbHZlcy48L3A+PHA+RHJ1ZyB0ZXN0IHVzPC9wPjxwPkFib3V0IDEwIEh1ZHNvbiBzdHVk
ZW50cyB3aWxsIGZvcm0gYSBuZXcgY2x1YiB3aGVuIHNjaG9vbCByZXR1cm5zIGluIHRoZSBmYWxs
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7QWxsIHlvdSBoYXZlIHRvIGRvIGlzIHBhc3MgYSBkcnVnIHRlc3QgYW5k
IHlvdSYjODIxNztyZSBpbiwmIzgyMjE7IHNhaWQgTG93bWFuLjwvcD48cD5UaGUgc3R1ZGVudHMg
YXJlIGxhdW5jaGluZyBhIGNoYXB0ZXIgb2YgdGhlIERydWcgRnJlZSBDbHVicyBvZiBBbWVyaWNh
LCB2b2x1bnRhcmlseSBhZ3JlZWluZyB0byBubyBtb3JlIHRoYW4gZml2ZSBkcnVnIHRlc3RzIGEg
eWVhci4gQ2xlYW4gcmVzdWx0cyB3b3VsZCBiZSByZXdhcmRlZCB3aXRoIGluY2VudGl2ZXMgcHJv
dmlkZWQgYnkgbG9jYWwgYnVzaW5lc3NlcywgbGlrZSBjb3Vwb25zIGZvciBmcmVlIFQtc2hpcnRz
IG9yIGljZSBjcmVhbSAmIzgyMTI7IHdoYXRldmVyIHRoZSBzdHVkZW50cyBkZWNpZGUuPC9wPjxw
PlRocmVlIGZpcmVmaWdodGVycyBpbiB0aGUgZ3JlYXRlciBDaW5jaW5uYXRpIGFyZWEgc3RhcnRl
ZCB0aGUgcHJvZ3JhbSBpbiAyMDA1IHdpdGggdGhlIGlkZWEgdGhhdCBpZiB0ZWVuIGRydWcgdXNl
IG5ldmVyIGJlZ2lucywgaXQgbmV2ZXIgaGFzIHRvIGJlIGRlZmVhdGVkLiBUaGUgcHJvZ3JhbSBp
cyBpbiBzZXZlcmFsIHNjaG9vbCBkaXN0cmljdHMgaW4gT2hpbywgSW5kaWFuYSwgV2VzdCBWaXJn
aW5pYSBhbmQgS2VudHVja3kuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSB3YW50IGl0IHRvIGJlIHN0dWRlbnQg
cnVuLCYjODIyMTsgTG93bWFuIHNhaWQuICYjODIyMDtJIHRoaW5rIGEgbG90IG9mIHRpbWUgd2hl
biBraWRzIHNlZSBhIHByb2dyYW0gYWRtaW5pc3RlcmVkIGJ5IGFkdWx0cywgdGhleSBzaHkgYXdh
eSBmcm9tIGl0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+TG93bWFuIGFkbWl0cyB0aGUgcHJvZ3JhbSBjYW4gYmUg
Y29zdGx5LCBlc3BlY2lhbGx5IGZvciB1cmJhbiBzY2hvb2wgZGlzdHJpY3RzIHdpdGggY29uY2Vu
dHJhdGVkIHBvdmVydHkuIEluIEh1ZHNvbiwgUm9lZ25lciBoYXMgYXNrZWQgdGhlIERhbHRvbiBG
b3VuZGF0aW9uIHRvIHN1YnNpZGl6ZSB0aGUgJDY3IGNvc3QgcGVyIHN0dWRlbnQgdG8gY292ZXIg
dGhlIGRydWcgdGVzdGluZyBzdXBwbGllcy4gVGhlIHN0dWRlbnRzIHdpbGwgcGF5ICQyMCBvdXQg
b2YgcG9ja2V0LCBpbiBsaW5lIHdpdGggZmVlcyBmb3Igb3RoZXIgY2x1YnMuPC9wPjxwPkFuZCB0
aGUgbG9jYWwgY2hhbWJlciBvZiBjb21tZXJjZSBpcyB0YWxraW5nIHdpdGggU3VwZXJpbnRlbmRl
bnQgUGhpbGxpcCBIZXJtYW4gYWJvdXQgZG9uYXRpbmcgdGhlIGluY2VudGl2ZXMuIDwvcD48cD5T
b3dpbmcgaG9wZTwvcD48cD5UaGUgY2x1YiBjb3VsZCB3b3JrIGlmIGl0IGNhdGNoZXMgb24sIHNh
aWQgTG93bWFuLCB3aG8gaXMgaG9wZWZ1bCB0aGF0IHBoaWxhbnRocm9waXN0cyB3aWxsIHN0ZXAg
dXAgdG8gcHJvdmlkZSBzZWVkIG1vbmV5IGZvciBsZXNzIGZvcnR1bmF0ZSBzY2hvb2xzIGluIFN1
bW1pdCBDb3VudHkuPC9wPjxwPiYjODIyMDtKdXN0IGxpa2UgaG93IGRydWdzIGFyZSBub3JtYWxp
emVkLCYjODIyMTsgc2hlIHNhaWQsICYjODIyMDt3ZSBjb3VsZCBub3JtYWxpemUgZHJ1Zy1mcmVl
IGxpZmUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5XaXRoIGEgbmV0d29yayBvZiBwcml2YXRlIGFuZCBwdWJsaWMg
cGFydG5lcnMsIGVkdWNhdG9ycyBpbiBldmVyeSBjb21tdW5pdHkgYXJlIHJhbGx5aW5nIGFyb3Vu
ZCB0aGVpciBjaGlsZHJlbi4gVGhlIGV4YW1wbGVzIGFyZSBldmVyeXdoZXJlLjwvcD48cD5UaHJv
dWdoIHRoZSBzcHJpbmcsIDEwIHB1YmxpYyBzZXJ2aWNlIGFubm91bmNlbWVudHMgd2lsbCBhaXIg
YXQgbG9jYWwgQ2luZW1hcmsgbW92aWUgdGhlYXRlcnMuIFRoZSAmIzgyMjA7V2UgQXJlIHRoZSBG
dXR1cmUmIzgyMjE7IG1lc3NhZ2VzIG9mIGRldGVycmluZyBkcnVnIHVzZSBhbmQgcHJvcGVybHkg
ZGlzcG9zaW5nIG9mIHByZXNjcmlwdGlvbiBwaWxscyBhcmUgdm9pY2VkIGJ5IHN0dWRlbnRzLCB3
aXRoIHRlY2huaWNhbCBzdXBwb3J0IGZyb20gdGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQWtyb24mIzgyMTc7
cyBaLVRWIHN0dWRpbyBhbmQgZ3JhbnQgZnVuZGluZyBmcm9tIHRoZSBVbml0ZWQgV2F5IGFuZCBM
ZWFkZXJzaGlwIEFrcm9uLjwvcD48cD5UaGUgZHJ1Zy1mcmVlIGNsdWIgaW4gSHVkc29uIGNhbWUg
YWJvdXQgYWZ0ZXIgMTAgU3VtbWl0IENvdW50eSBzY2hvb2xzIGF0dGVuZGVkIGEgd29ya3Nob3Ag
aGVsZCBieSBHcmVnIE1jTmVpbCwgYSBIdWRzb24gcmVzaWRlbnQgd2hvIGZvcm1lZCBDb3ZlcjIg
UmVzb3VyY2VzIGFmdGVyIGxvc2luZyBoaXMgc29uLCBTYW0sIHRvIGhlcm9pbiBpbiAyMDE1Ljwv
cD48cD4mIzgyMjA7SGUgc3Bva2Ugd2l0aCBtZSBtYW55IHRpbWVzIGFib3V0IHdhbnRpbmcgdG8g
ZG8gc29tZXRoaW5nIHNvIHRoYXQgb3RoZXJzIHdvdWxkbiYjODIxNzt0IGdvIGRvd24gdGhhdCBw
YXRoIHRoYXQgaGUgd2VudCBkb3duLCYjODIyMTsgTWNOZWlsIHNhaWQuICYjODIyMDtJIGRpZG4m
IzgyMTc7dCB0aGluayB0aGlzIHdvdWxkIGJlIG1lIGRvaW5nIGl0OyBidXQgaW4gYSBzZW5zZSwg
aGUgYW5kIEkgYXJlIHdvcmtpbmcgdG9kYXkuJiM4MjIxOzwvcD48cD5NY05laWwgd2lsbCBiZSBh
dCBDb3ZlbnRyeSBIaWdoIFNjaG9vbCBvbiBUdWVzZGF5IHRvIGpvaW4gbG9jYWwgb2ZmaWNpYWxz
IGluIGFubm91bmNpbmcgU3VtbWl0IENvdW50eSYjODIxNztzIDEwdGggcXVpY2sgcmVzcG9uc2Ug
dGVhbSwgd2hpY2ggaW5jbHVkZSBhIGZpcmVmaWdodGVyLCBwb2xpY2Ugb2ZmaWNlciBhbmQgYSBj
b29yZGluYXRvciB3aXRoIHRoZSBTdW1taXQgQ291bnR5IEFsY29ob2wsIERydWcgQWRkaWN0aW9u
ICZhbXA7IE1lbnRhbCBIZWFsdGggU2VydmljZXMgKEFETSkgQm9hcmQuIFRvZ2V0aGVyLCB0aGUg
Z3JvdXAga25vY2tzIG9uIGRvb3JzIHRvIHByb3ZpZGUgcmVzb3VyY2VzIGFuZCBwdXNoIHRyZWF0
bWVudCBmb3IgYWRkaWN0cyB3aG8gaGF2ZSBvdmVyZG9zZWQgcmVjZW50bHkuIDwvcD48cD5UaGUg
ZG9vcnMgb3BlbiBpbiBDb3ZlbnRyeSBhdCA2OjMwIHAubS4gd2l0aCBwcmVzZW50YXRpb25zIGJ5
IEp1ZGdlIEpveSBNYWxlayBPbGRmaWVsZCwgd2hvIHByZXNpZGVzIG92ZXIgU3VtbWl0IENvdW50
eSYjODIxNztzIEZlbG9ueSBEcnVnIENvdXJ0IGFuZCBUdXJuaW5nIFBvaW50IFByb2dyYW07IERy
LiBEb3VnbGFzIFNtaXRoLCBjaGllZiBjbGluaWNhbCBvZmZpY2VyIGZyb20gdGhlIEFETSBib2Fy
ZDsgYW5kIFRyYXZpcyBCb3Juc3RlaW4sIHdobyBhbHNvIHR1cm5lZCB0aGUgcGFpbiBvZiBhIGRl
YWQgc29uIGludG8gYSBub25wcm9maXQgdG8gZmlnaHQgYWRkaWN0aW9uLjwvcD48cD5Db21pbmcg
dG9nZXRoZXI8L3A+PHA+U29tZSBlZmZvcnRzIHJlcXVpcmUgY29sbGFib3JhdGlvbiBmcm9tIHRo
ZSB0b3AgZG93bi4gPC9wPjxwPkFkZGljdGlvbiBpcyBhIHRvcGljIGJyb2FjaGVkIG1vbnRobHkg
Ynkgc2Nob29sIGNoaWVmcyB3aXRoIHRoZSBHcmVhdGVyIFN1bW1pdCBTdXBlcmludGVuZGVudHMg
QXNzb2NpYXRpb24uIFRoZSBTdW1taXQgRWR1Y2F0aW9uYWwgU2VydmljZSBDZW50ZXIgKEVTQykg
d29ya3MgaGFuZC1pbi1oYW5kIHdpdGggdGhlIEFETSBib2FyZCBhbmQgb3RoZXJzIG9uIHRoZSBT
dW1taXQgQ291bnR5IE9waWF0ZSBUYXNrIEZvcmNlIHRvIHNoYXJlIHJlc291cmNlcyBhbmQgZmFj
aWxpdGF0ZSBwcm9ncmFtbWluZy48L3A+PHA+T24gTWF5IDkgYXQgdGhlIEFrcm9uLVN1bW1pdCBD
b3VudHkgTWFpbiBMaWJyYXJ5LCB0aGUgZ3JvdXBzIHdpbGwgc2NyZWVuIDxlbT5HZW5lcmF0aW9u
IEZvdW5kPC9lbT4sIGEgZmlsbSBhYm91dCBhIGNvbW11bml0eSBjb21pbmcgdG9nZXRoZXIgdG8g
c3RhcnQgYSByZWNvdmVyeSByZXZvbHV0aW9uLiBNdXNpY2lhbiBhbmQgcmVjb3ZlcmluZyBhZGRp
Y3QgTWF0dCBCdXRsZXIgd2lsbCBzaGFyZSBoaXMgc3RvcnkgYW5kIHBlcmZvcm0uIE1hZ2lzdHJh
dGUgTGF1cmEgUm9iaW5zb24gd2l0aCBTdW1taXQgQ291bnR5IEZhbWlseSBSZWNvdmVyeSBDb3Vy
dCBhbmQgU2FyYWggVGhvbXBzb24gZnJvbSBPaGlvIENpdGl6ZW4gQWR2b2NhdGVzIGZvciBBZGRp
Y3Rpb24gUmVjb3Zlcnkgd2lsbCB0YWxrIGFib3V0IHlvdXRoIHJlY292ZXJ5IGFuZCBob3cgY29t
bXVuaXRpZXMgYXJlIGNvcGluZy48L3A+PHA+VGhlIG5leHQgZGF5LCB3aXRoIGhlbHAgZnJvbSBB
a3Jvbi1SZWdpb24gSW50ZXJwcm9mZXNzaW9uYWwgQXJlYSBIZWFsdGggRWR1Y2F0aW9uIENlbnRl
ciwgU3VtbWl0IENvdW50eSBDb21tdW5pdHkgUGFydG5lcnNoaXAgYW5kIHRoZSBVbml2ZXJzaXR5
IG9mIEFrcm9uJiM4MjE3O3MgQ29sbGVnZSBvZiBIZWFsdGggUHJvZmVzc2lvbnMsIHRoZSBFU0Mg
d2lsbCBob3N0IGl0cyBjdWxtaW5hdGluZyBldmVudCwgU3VtbWl0IG9mIENoYW5nZS4gQSBmYW1p
bHkgZXhwZXJ0IHdpbGwgZ3VpZGUgYnJhaW5zdG9ybWluZyBzZXNzaW9ucyBmb3IgcGFydGljaXBh
dGluZyBlZHVjYXRvcnMuIFRoZW4gZm9jdXMgd2lsbCBiZSBvbiBzb2x1dGlvbnMgdGhhdCBkbyBu
b3QgeWV0IGV4aXN0LiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIHdhbnQgdGhlbSBhdCB0aGF0IHdvcmtzaG9w
IHRvIGJlZ2luIGRldmVsb3Bpbmcgc3R1ZGVudC1sZWQgYWR2b2NhY3kgZ3JvdXBzIGZvciB0aGUg
Y29taW5nIHNjaG9vbCB5ZWFycywmIzgyMjE7IHNhaWQgTiYjODIxNztlY29sZSBBc3QsIGRpcmVj
dG9yIG9mIHByb2Zlc3Npb25hbCBkZXZlbG9wbWVudCBhdCBTdW1taXQgRVNDLiAmIzgyMjA7SXQg
bWlnaHQgYmUgc29tZXRoaW5nIGRpZmZlcmVudC4gSXQmIzgyMTc7cyBmb3IgdGhlbSB0byBsb29r
IGF0IHdoYXQgdGhleSYjODIxNztyZSBjdXJyZW50bHkgZG9pbmcgYW5kIHRoZW4gYmVjb21lIHBh
cnQgb2YgdGhlIHNvbHV0aW9uLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QXN0IGFsc28gcmVjb2duaXplcyB0aGUg
dmFsdWUgaW4gbGV0dGluZyBjb21tdW5pdGllcyBjb21lIHRvZ2V0aGVyIG9uIHRoZWlyIG93biB0
byB1bmRlcnN0YW5kIHdoYXQgcmVzb3VyY2VzIGFuZCBuZWVkcyBhcmUgcmVhZGlseSBhcHBhcmVu
dC48L3A+PHA+T25lIHN1Y2ggbG9jYWwgbWVldGluZyB3aWxsIGJlIGhlbGQgTW9uZGF5IGF0IE1v
Z2Fkb3JlIFNjaG9vbHMgaW4gY29uanVuY3Rpb24gd2l0aCBTcHJpbmdmaWVsZCBhbmQgTWFuY2hl
c3RlciBzY2hvb2xzLCBhbmQgZmVhdHVyZSBEci4gTmljb2xlIExhYm9yLCBhbiBhZGRpY3Rpb24g
bWVkaWNpbmUgc3BlY2lhbGlzdCBhdCBTdW1tYS48L3A+PHA+Rmx5ZXJzIGZvciBhbGwgdGhlc2Ug
ZXZlbnRzIGFuZCBtb3JlIGFyZSBhdmFpbGFibGUgYXQgT2hpby5jb20gd2l0aCB0aGlzIHN0b3J5
LjwvcD48cD5Eb3VnIExpdmluZ3N0b24gY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNzkyIG9y
IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpkbGl2aW5nc3RvbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+ZGxpdmlu
Z3N0b25AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgb24gVHdpdHRlcjo8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FCSkRvdWciIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzY0
O0FCSkRvdWcmbmJzcDs8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.