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Drug crisis

Don’t tell kids ‘Just Say No,’ they’re smarter than that

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: April 21, 2017 - 02:52 PM | Updated: April 24, 2017 - 02:03 PM
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Connor Neifert, 18, a senior at Hudson High School, said instead of locking up addicts, they should be treated for the disease they have. (Doug Livingston/Akron Beacon Journal)

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