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Double amputee receives Christmas gift of a lifetime

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: December 23, 2016 - 09:33 PM
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Army Sergeant Joshua Stahl and his family walk down the path at their new "smart house" on Friday in Hartville. The house was gifted to Sergeant Stahl and his family by Tunnel to Towers, a 9/11 organization, and will provide customized needs for him. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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