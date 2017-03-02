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Double amputee sues for access to two-legged cat’s grave

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: March 2, 2017 - 07:59 PM
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Boston Hills Pet Memorial Park in Hudson. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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