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Double amputee sues for access to two-legged cat’s grave

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: March 2, 2017 - 07:59 PM | Updated: March 3, 2017 - 07:16 AM
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Boston Hills Pet Memorial Park in Hudson. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


 

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