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Douglas Prade’s daughters stand by their father as he fights for new trial in 1997 murder of his ex-wife, Dr. Margo Prade

By Ed Meyer
Beacon Journal staff writer

Published: January 2, 2016 - 08:58 PM | Updated: January 4, 2016 - 05:23 PM
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Douglas Prade (center) with his daughters, Kenya (left) and Sahara (right) and granddaughter Keilyn. Photo taken Thanksgiving 2013 at the home of Douglas Prade's sister, Caralynn Prade, in Houston. (Family photo)


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