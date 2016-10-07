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Downtown Akron may start shaking as contractors blast underground rock for sewer project

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: October 7, 2016 - 02:28 PM | Updated: October 8, 2016 - 11:14 PM
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