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Downtown tire factory-turned-apartment building to welcome visitors Saturday

By Mary Beth Breckenridge
Beacon Journal home writer

Published: September 28, 2016 - 10:02 PM
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Developer Tony Troppe talks about his continuing development at Cascade Lofts, an apartment and entertainment complex downtown along the Towpath Trail Wednesday in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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