All CATEGORIES
☰ Menu

Community

Dragon boats ready to take over Portage Lakes

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: July 4, 2017 - 09:02 PM | Updated: July 5, 2017 - 05:24 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Kathy Weichl of Akron (right) gets ready for practice amongst her teammates in the Dragon Dream Team shed on Monday at Rex Lake in Akron. Saturday is the fifth annual Dragons on the Lake Dragon Boat Festival where more than 35 dragon boat teams will race on Rex Lake. The Dragon Dream Team, Ohio's only breast cancer-survivor dragon boat team, is using some of the funds to attempt its first international competition later this year. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

kenmore07_05 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Residents fear drive-by shooting is latest escalation in three-year dispute among Kenmore neighbors

Julie Hull thought a bunch of people were pounding on the windows of her Kenmore house in the wee hours of Monday morning.

courthouse07_01
Canton attorney photographing all 88 of Ohio’s courthouses; work being displayed at Canton gallery
patrick07cut_1
Radio star Matt Patrick stopping cancer treatments, leaving future “up to God”
Trump confronts Putin on election hacking in first meeting - 5:34 PM
U.S., Russia announce Syria cease-fire - 5:36 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next