All CATEGORIES
☰ Menu

Community

Dragon boats ready to take over Portage Lakes

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: July 4, 2017 - 09:02 PM | Updated: July 5, 2017 - 05:24 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Kathy Weichl of Akron (right) gets ready for practice amongst her teammates in the Dragon Dream Team shed on Monday at Rex Lake in Akron. Saturday is the fifth annual Dragons on the Lake Dragon Boat Festival where more than 35 dragon boat teams will race on Rex Lake. The Dragon Dream Team, Ohio's only breast cancer-survivor dragon boat team, is using some of the funds to attempt its first international competition later this year. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

body06_andrews_01 Eric Lutzens - Eric Lutzens
Akron Racers standout A.J. Andrews featured in ESPN magazine’s Body Issue

An Akron sports figure is playing a prominent position in the Body Issue of ESPN The Magazine.

foodtruck06_03
Akron food trucks may get more freedom by next year — and restaurant owners aren’t happy about it
camping06_01
Metro Parks to reopen camping this week at Nimisila Reservoir
hare15_01
Akron’s Nightlight Cinema seeks new leader as Kurtiss Hare departs
kelleys06_01
Lake Erie island craft brewery with picturesque views up for sale
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next