All CATEGORIES
☰ Menu

Mentoring

Dreams Academy provides poise, positive role models for young black men

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: July 19, 2017 - 07:54 PM | Updated: July 20, 2017 - 11:39 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

From left: Jordan Pritchard-Sewell, 11, Brandon Scarborough and Isaac Harris, 14, of Akron Dreams Academy pose for a portrait on Monday at The House of the Lord in Akron. DREAMS Academy is an eight-week mentoring program for young boys that teaches life skills including problem solving, financial literacy, etiquette and others on Monday evenings. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

reece20web Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Boyfriend of Northfield woman serving prison time for scam avoids prison; Kenneth Reece sentenced to probation, ordered to pay restitution

The boyfriend of a Northfield woman in prison for bilking people across the country out of thousands of dollars in an Internet scam avoided prison time during his sentencing Wednesday.

childrens20cut_01
Akron Children’s Hospital patient’s family puts a face to health care debate during recent D.C. trip
death20cut_1
Summit County changes death penalty process; attorneys for Akron man charged in fatal fire to present evidence before case goes to grand jury
dreams20cut_01
Dreams Academy provides poise, positive role models for young black men
Montgomery County prosecutor lauds early mitigation process for capital cases
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next