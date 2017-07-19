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Mentoring

Dreams Academy provides poise, positive role models for young black men

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: July 19, 2017 - 07:54 PM
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From left: Jordan Pritchard-Sewell, 11, Brandon Scarborough and Isaac Harris, 14, of Akron Dreams Academy pose for a portrait on Monday at The House of the Lord in Akron. DREAMS Academy is an eight-week mentoring program for young boys that teaches life skills including problem solving, financial literacy, etiquette and others on Monday evenings. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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