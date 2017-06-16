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Driver and passenger escape vehicle that flips, bursts into flames on I-77 in Green Friday morning

Beacon Journal staff report

Published: June 16, 2017 - 10:35 AM | Updated: June 16, 2017 - 11:20 AM
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On June 16, 2017, at approximately 6:05 a.m., the Summit County Sheriffs Office responded to a single-vehicle crash in the city of Green. A 1998 Ford Ranger was traveling northbound on I77 when the driver lost control of the vehicle near the Massillon Road exit. The vehicle flipped on its top and slid approximately 100 yards. The vehicle came to final rest in the roadway underneath the State Route 619 bridge. The vehicle became fully engulfed in flames and the Green Fire Department and Coventry Fire Department responded to the scene. Both occupants were able to exit the vehicle before the fire started. Both occupants were treated at the scene for minor injuries. The roadway was closed for approximately 1 hour. (Summit County Sheriff's Department)


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