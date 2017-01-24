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Driver dies days after collision with horse-drawn buggy

Beacon Journal staff report

Published: January 24, 2017 - 11:58 AM | Updated: January 24, 2017 - 02:39 PM

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