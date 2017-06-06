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Drivers beware: ODOT to close I-77 southbound in Akron this weekend

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: June 6, 2017 - 11:44 AM | Updated: June 7, 2017 - 08:59 AM
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