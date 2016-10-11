All CATEGORIES
☰ Menu

DRUG task force visits local school

Drug addiction educators to Kimpton Middle School students: ‘This is your parents’ worst nightmare’

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: October 11, 2016 - 09:40 PM | Updated: October 12, 2016 - 12:35 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Beth Mingey, a member of Narcotics Overdose Prevention & Education task force, holds up a body bad for students during a drug overdose awareness seminar at Kimpton Middle School on Tuesday in Munroe Falls. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

ksu14cut_2 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
KSU president talks about the Kent State Promise

KENT: Kent State University President Beverly Warren said the university has a responsibility to help every new student earn a college degree.

countyexec14cut_01
Summit County will make local political history when choosing county executive
Akron school allows transgender second-grader to use girls’ restroom, cites Obama guidelines for transgender students’ rights
trump14cut_1
Local women speak openly about prevalence of sexual harassment
odot14cut_01
ODOT unveils new $40 million project to reconfigure central interchange in Akron
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next