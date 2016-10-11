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DRUG task force visits local school

Drug addiction educators to Kimpton Middle School students: ‘This is your parents’ worst nightmare’

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: October 11, 2016 - 09:40 PM | Updated: October 12, 2016 - 12:35 PM
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Beth Mingey, a member of Narcotics Overdose Prevention & Education task force, holds up a body bad for students during a drug overdose awareness seminar at Kimpton Middle School on Tuesday in Munroe Falls. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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