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Drug dealer gets 8 years in prison for providing carfentanil that killed pregnant woman

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: February 7, 2017 - 05:57 PM | Updated: February 8, 2017 - 10:56 AM
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Debby Carlson, holds a picture of her late daughter, Megan Carlson, 26, and listens as Summit County Common Pleas Court Judge Christine Croce shows sympathy for her loss after Rashon Williams, 22, plead guilty to involuntary manslaughter (of Megan) Monday in Akron. Prosecutors say he gave drugs to a pregnant woman and she overdosed and died. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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