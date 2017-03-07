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Ecuadorean woman appeals for citizenship

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: March 7, 2017 - 05:00 PM | Updated: March 8, 2017 - 07:13 AM
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Rosa Saltos (center) talks about her immigration status at the law offices of Farhad Sethna, an immigration attorney, on March 3, in Cuyahoga Falls. Her sons, Holger Cardenas (left), 21, Andrew, 18, and Matthew, 15, accompanied her. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)

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