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Efrem Johnson gets 28 years in prison for raping, beating woman in 2000

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: November 23, 2016 - 11:20 AM | Updated: November 23, 2016 - 03:12 PM
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Efrem Johnson goes through paperwork he has collected to question Summit County Common Pleas Court Judge Paul Gallagher about the fairness of his trial before the judge sentenced Johnson to 28 years in prison Wednesday in Akron. Johnson is already serving a life sentence for a 2010 murder and a jury recently found him guilty of a rape in 2000 that was linked to Johnson through DNA testing. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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